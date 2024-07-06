В Дмитровском округе ликвидируют последствия непогоды

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО
В Дмитровском городском округе ликвидируют последствия непогоды, накрывшей регион, об этом сообщили в пресс-службе в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Мощные дожди размыли три дороги в посёлке Поповское, однако движение уже удалось восстановить на одном из подъездов к посёлку со стороны деревни Нестерово. Рабочие расчистили намытый грунт и подсушили пострадавший участок.
К вечеру пострадавший участок посыпят асфальтовой крошкой, чтобы обеспечить комфортный проезд.
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«Специалисты оперативно начали восстановительные работы — задействовано 17 человек и 12 единиц спецтехники», — прокомментировал сложившуюся ситуацию заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. Чиновник лично прибыл на место происшествий и проинспектировал ход работ.
К вечеру пострадавший участок посыпят асфальтовой крошкой, чтобы обеспечить комфортный проезд.
На участке дороги «Поповское - Арбузово», где произошло обрушение дорожного полотна, требуется восстановление. Сейчас специалисты оценивают фронт предстоящих работ. Предположительно, движение на этом участке дороги будет запущено осенью.
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Евгения Парфентьева