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В Дмитровском округе ликвидируют последствия непогоды

06 июля 2024, 16:17
Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО

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В Дмитровском городском округе ликвидируют последствия непогоды, накрывшей регион, об этом сообщили в пресс-службе в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Мощные дожди размыли три дороги в посёлке Поповское, однако движение уже удалось восстановить на одном из подъездов к посёлку со стороны деревни Нестерово. Рабочие расчистили намытый грунт и подсушили пострадавший участок.

«Специалисты оперативно начали восстановительные работы — задействовано 17 человек и 12 единиц спецтехники», — прокомментировал сложившуюся ситуацию заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. Чиновник лично прибыл на место происшествий и проинспектировал ход работ.



К вечеру пострадавший участок посыпят асфальтовой крошкой, чтобы обеспечить комфортный проезд.

На участке дороги «Поповское - Арбузово», где произошло обрушение дорожного полотна, требуется восстановление. Сейчас специалисты оценивают фронт предстоящих работ. Предположительно, движение на этом участке дороги будет запущено осенью.

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#дожди
В посёлке Поповское ведутся работы по ликвидации последствий непогоды
06 июля 2024, 16:26

Фото: iStock/Ratchat

В посёлке Поповское ведутся работы по ликвидации последствий непогоды, об этом сообщили в пресс-службе Дмитровского городского округа.
5 июля Московскую область накрыл мощный ливень. В посёлке Поповское произошёл залповый сброс воды, с которым не справилась система перелива. Вода вышла через проезжую часть, спровоцировав обрушение дороги.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный оперативно прибыл на место происшествия вместе с представителями Мосавтодора и спасателями. Для безопасности жителей проезд по дороге временно ограничен.

Дорожники обеспечивают подъезд техники к месту ремонта основной дороги и ведут работы по обустройству альтернативного объездного пути к посёлку.

«Ход работ держу на личном контроле», — сообщил Поночевный в своём Telegram-канале.

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Телеведущая Екатерина Андреева рассказала о нападении маньяка в «Останкино»
Телеведущая Екатерина Андреева заявила, что выступает за смертную казнь
06 июля 2024, 16:00

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Телеведущая Екатерина Андреева заявила в беседе со Светланой Бондарчук на YouTube-канале «Света вокруг света», что не против введения смертной казни за некоторые преступления.
Андреева отметила, что общество «должно пропалывать сорняки». Комментируя вопрос о легализации проституции, телеведущая сообщила, что не задумывалась об этом, но возможно ее стоит легализовать.

Андреева также поделилась о том, как смогла отбиться от преступника силой мысли. Инцидент произошел после ночной смены, когда она покидала телецентр «Останкино». По ее словам, она «включила энергетическую силу мысли, которая может отбить человека на несколько метров», в результате чего злоумышленник ударился головой и у него пошла кровь.

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#телевидение
#нападение
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На Крите найден ритуальный комплекс, напоминающий лабиринт Минотавра
РИАН: на Крите найден ритуальный комплекс, напоминающий лабиринт Минотавра
06 июля 2024, 15:21

Фото: iStock/gorodenkoff

Ученые обнаружили на Крите уникальное сооружение, которое поможет открыть тайны греческих мифов. О сенсационных раскопках на родине Минотавра сообщило РИА Новости.
Уточняется, что некоторое время назад на Крите проживала минойская цивилизация, которая внезапно исчезла. Причиной этому стали мощные природные катаклизмы. Английский археолог Артур Эванс вместе со своей командой провел в этой местности раскопки.

Эванс смог обнаружить под землей архитектурный комплекс, который он назвал большим лабиринтом. Специалист утверждал, что здесь обитал Минотавр. Другие ученые опровергают данное мнение. Они, в свою очередь, уверены, что лабиринт только похож на тот, что был у Минотавра.

Ранее археологи нашли останки костей и множество ритуальной утвари вблизи Кастели. Останки принадлежали животным. Ученые пришли к выводу, что лабиринт Минотавра следует искать под дворцом Миноса.

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#ученые
#комплекс
#мнение
#археология
#греция
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Художник из Волоколамска создал бюст героя-танкиста Голуба
06 июля 2024, 14:56

Фото: iStock/Longfin Media

Художник из Волоколамска Дмитрий Савельев создал бюст Героя-танкиста Ивана Голуба, об этом сообщили в пресс-службе городского округа.
«Младший лейтенант Иван Голуб, удостоенный посмертно в 1944 году звания Героя Советского Союза, приказом министра обороны в 1965 году навечно зачислен в списки личного состава гвардейской Кантемировской дивизии. Славный воин служил и служит примером для многих поколений танкистов», — напомнили в пресс-службе.

Фото: Пресс-служба Волоколамского городского округа

5 января 1944 года Голуб расстрелял весь боекомплект, а затем направил танк прямо на батарею врага, расчистив путь для российской армии. Сам танксит погиб в этом бою.

«Меня вдохновила история потрясающих подвигов Ивана Платоновича. Я с удовольствием взялся за интересную работу, которая меня сразу увлекла!», — рассказал художник.

Фото: Пресс-служба Волоколамского городского округа

Готовый памятник установили и торжественно открыли в Кантемировской дивизии.

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#великая отечественная война
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#московская область
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В России начнут борьбу с излишеством иностранной лексики
Кабмин РФ разработают критерии для борьбы с излишеством иностранной лексики
06 июля 2024, 11:27

Фото: iStock/Alexeg84

Российское правительство разработает критерии излишнего использования иностранной лексики в русском языке, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение Кабмина РФ.
В разработке документа будут участвовать Министерство просвещения, Министерство науки и высшего образования и Министерство культуры Российской Федерации.

Эти нормы должны быть разработаны в первом квартале 2025 года, а затем докладом представлены в правительство РФ.

Отмечается, что выработанные критерии должны способствовать защите от внешнего информационно-психологического воздействия, которое разрушает традиционные российские ценности. Также планируется бороться с излишеством иностранной лексики в рекламе.

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#минпросвещения
#минобрнауки
#минкультуры рф
#русский язык
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С арестованного за взятки замминистра обороны Иванова требуют взыскать 17 млн рублей
ФАС требует взыскать 17 млн с «Олимпситистрой», связанной с Тимуром Ивановым
06 июля 2024, 09:32

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

ФАС потребовала взыскать 17 миллионов рублей с компании «Олимпситистрой», связанной с арестованным за взятки замминистра обороны Тимуром Ивановым, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на судебные материалы.
«Исковое заявление ФАС о взыскании в федеральный бюджет ущерба в размере 17 миллионов рублей», — уточняется в документе.

Тимур Иванов был задержан на рабочем месте 23 апреля 2024 года. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. 24 апреля Басманный суд Москвы арестовал подозреваемого на 2 месяца, а 20 июня его арест был продлён.

По версии следствия, Иванов и другие фигуранты дела с 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера. Размер взятки оценивается в 1,185 миллиард рублей.

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#суд
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День Аграфены Купальницы 6 июля: Что нужно сделать, чтобы укрепить здоровье
В России 6 июля отмечается День Аграфены Купальницы
06 июля 2024, 00:00

Фото: istockphoto / Elena Vilkova

6 июля православные христиане чествуют Владимирскую икону Божией Матери, а также чтут память мученицы Агриппины (Аграфены) Римской.
В народе 6 июля прозвали днём Аграфены Купальницы, так как он предшествует празднику Ивана Купалы. На Руси в это время устраивались шумные гуляния и совершалось множество купальских обрядов.

История


Святая Агриппина родилась в Риме. Она посвятила свою жизнь служению Господу, храня верность своей вере и оставаясь целомудренной. Поэтому она не желала выходить замуж.

Когда к власти пришёл император Валериан, в Римской империи начались гонения на христиан. Святую Агриппину, как и многих других христиан, предали суду и подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить её отречься от Иисуса.

Несмотря на то, что её заковали в цепи, ангел освободил её. Агриппина осталась твёрдой в своих убеждениях и, не выдержав мучений, скончалась.

Христианки Васса, Павла и Агафоника тайно забрали тело святой мученицы и перевезли его на Сицилию. У мощей святой совершалось множество исцелений. Примерно в XI веке мощи мученицы были перенесены в Константинополь.

Традиции


В народном сознании Аграфена Купальница, Иван Купала и день святых Петра и Павла (который отмечается через несколько дней) слились в один большой праздник. Он наполнен огромным смыслом и вобрал в себя как христианские традиции, так и языческие верования. Этот праздник был временем обрядов, примет, гаданий и легенд.

Фото: istockphoto / Vitalii Petrushenko

На Аграфену все жители деревни купались в прудах и реках, а также мылись в банях. Считалось, что травы и коренья, собранные в ночь с 6 на 7 июля, обладают особенной целебной силой. Рассказывалась легенда о цветке папоротника, который распускается один раз в году, в эту волшебную ночь, всего на несколько минут. Тот, кто его найдёт, сможет стать провидцем и получить способность находить клады.

В особом почёте был венок. Его использовали для выражения дружбы и крепкой любви: им обменивались, а также проползали через большой венок, чтобы обрести здоровье. Через венок смотрели, пили и умывались.
Кроме того, с загаданным желанием венок бросали в костёр или пускали по воде, чтобы погадать.

Днём все девушки надевали лучшие наряды и ходили по домам, выпрашивая у родных украшения, ленты и платки. Вечером они собирались в избе у одной из подруг, чтобы толочь в ступе ячмень, из которого на следующий день варили кашу. Считалось, что такое блюдо укрепляет женское здоровье.

Была ещё одна традиция, связанная с кулинарией — «обетная каша». На Руси так называли обед из постных блюд, которые жители деревни собирали вскладчину и выставляли на улице для нищих и путников.


Что можно делать в День Аграфены Купальницы


В этот день разрешены гадания для молодых девушек. Для этого нужно найти подорожник и положить его под подушку, попросив рассказать, где находится будущий супруг. Верили, что ночью мужчина обязательно явится во сне и расскажет что-то важное.

В день Аграфены принято заготавливать банные веники на год вперёд. Для этого используют целебные травы и ветки берёзы. В этот день люди посещают баню, купаются в прудах и реках.

В этот день люди дарят друг другу милые подарки. Вечером можно устроить посиделки с друзьями, даже во время Апостолова поста, но с постными угощениями.

Кроме того, в этот день можно посеять репу.

В этот вечер нужно обязательно искупаться в реке или озере, сходить в баню, принять ванну или душ. Вода считается заряженной особыми силами, способна подарить крепкое здоровье.

6 июля — день, когда, согласно легендам, папоротник расцветает. Хотя это растение и не цветёт в привычном смысле, в ночь с 6 на 7 июля оно, как считается, распускает свой волшебный цветок. И тот, кто найдёт его, обретёт необыкновенные силы и возможности.

Вечером начинается празднование ночи на Ивана Купалу. Отправляйтесь на природу – к рекам, озёрам или прудам, где можно развести костры. Раньше наши предки прыгали через такие костры, водили хороводы, пели песни и играли в разнообразные традиционные игры.

Фото: istockphoto / Dawid Kalisinski Photography

В Купальские костры бросали не только одежду больных и старые ненужные вещи, чтобы очистить дом и привлечь удачу и благополучие, но и крапиву, шиповник и полынь, чтобы распугать нечистую силу, которая может слететься на веселье людей. Костры в этот вечер принято зажигать особым способом — старинным, трением дерева о дерево.


Что запрещено делать 6 июля


В день Ивана Купалы наши предки не веселились слишком бурно, не переедали и не употребляли алкоголь.

Аграфену раньше воспринимали как день отдыха от домашних забот. В этот день старались избегать ссор и конфликтов. Важно было сохранять позитивный настрой, не допускать, чтобы разговор перерос в конфликт, не унывать и не желать другим людям плохого.

На Аграфену существует строгий запрет — нельзя отказываться от посещения бани. В этот день люди старались быть особенно чистоплотными и следили за чистотой своего тела и одежды.

Фото: istockphoto / Евгений Харитонов

Также нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Раньше крестьяне старались помогать всем, кто обращался к ним за помощью.

Считается, что если в день Аграфены лечь спать до полуночи, то придёт Домовой и начнёт душить подушкой.

В этот день запрещалось проводить время в одиночестве и покое, потому что нечистая сила могла околдовать и унести душу в свой мир, оставив только тело на земле.

Беременным, старикам и маленьким детям категорически запрещалось подходить к воде, потому что Водяной и русалки могли утопить. Женщинам нельзя было купаться в одежде, чтобы не привлечь кожные болезни.

Также запрещается подбирать найденные на улице деньги, продавать вещи или дарить их. Вместе с вещью можно было забрать все несчастья другого человека. Нельзя ничего никому одалживать и брать в долг, чтобы не передать в чужие руки своё счастье и благополучие.

Под запретом также любые риски, ставки и обещания, потому что они могли принести только неудачу.

Приметы


Согласно народным приметам, если в день Ивана Купала пройдёт дождь, то через пять дней, скорее всего, погода наладится. А если после дождя на небе долго видна радуга, то, вероятно, следующие дни будут пасмурными. Если же вечером на горизонте можно увидеть зарницу, то на следующий день, возможно, пойдёт дождь. А если возле муравейников не видно муравьёв, это тоже может быть признаком приближающегося дождя.

Звёздное небо предвещает богатый урожай грибов осенью. Если кукушка кукует, это означает, что осень будет холодной. Если же вы слышите пение сверчка, то зима будет мягкой и тёплой. А гроза может быть предвестником плохого урожая орехов.

Считается, что сон в ночь на 6 июля может быть вещим и предсказывать исполнение истинных желаний. Если вам приснился лёгкий и радостный сон, то всё, о чём вы мечтали, обязательно сбудется. Но если сон был тяжёлым и пугающим, то, возможно, вашему желанию не суждено осуществиться.

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Капремонт знаменитой мытищинской гимназии завершат в будущем году
05 июля 2024, 22:16

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Исполняющий обязанности главы Мытищ Олег Сотник проверил ход капремонта Мытищинской гимназии №17. Работы стартовали в этом году, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В здании обновят системы вентиляции, электроснабжения и электроосвещения, отопления, водоснабжения и канализации. В подвале, где наблюдалось подтопление, заменят коммуникации. Всё необходимое уже закуплено и доставлено на объект.
«Сейчас на 70% уложен первый слой кровли, начаты работы в санузлах. К началу учебного года деревянные окна в гимназии заменят на современные оконные блоки. Также будут обновлены фасад и входная группа. Чтобы не нарушать учебный процесс, капремонт будет проходить в два этапа и завершится в 2025 году», – говорится в сообщении.
Гимназия №17 – одно из старейших образовательных учреждений муниципалитета. В прошлом году оно отметило 60-летний юбилей. Среди выпускников – победители и призёры олимпиад и конкурсов. В конце прошлого года гимназия вошла в топ-75, став получателем гранта «Умные школы» Подмосковья.

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#капремонт
#гимназия
#подмосковье
#московская область
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В Севастополе попрощались с погибшей при ударах ВСУ педагогом Людмилой Хариной
05 июля 2024, 21:58

Фото: istockphoto/Marat Musabirov

С погибшей от ударов со стороны ВСУ педагогом детсада Людмилой Хариной попрощались в Севастополе. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развозжаев.
«Людмила Александровна была второй мамой для многих севастопольских малышей. На ее страничке в социальных сетях рабочие фотографии и подписи: «Мои самые лучшие и любимые детки», — написал чиновник.

Он отметил, что погибшая пыталась передать каждому ребенку частичку доброты и искренности. Также Развозжаев добавил, что женщина получила второе место во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России-2024».
Губернатор заключил, что Харина была гордостью региона, молодой заботливой и внимательной женщиной и настоящим профессионалом.

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