Дмитровский округ получит более 42 млн рублей за победу на конкурсе муниципальных практик

Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов
Проект Дмитровского городского округа «Габовская народная лыжня» победил на конкурсе «Лучшая муниципальная практика», теперь муниципалитет получит многомиллионный грант на развитие туризма, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«Дмитровский округ одержал победу в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства». В качестве награды муниципалитет получит грант в размере 42 с половиной млн рублей», — говорится в сообщении.Вручение диплома главе округа Игорю Понечевному состоялось в павильоне «Умный город» в рамках всероссийского форума «Малая Родина — сила России».
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