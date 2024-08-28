В Долгопрудном к середине сентября отремонтируют 13,5 км тепловых сетей

Тринадцать с половиной километров тепловых сетей капитальной отремонтируют в Долгопрудном до начала отопительного сезона, работа по увеличению надёжности теплоснабжением в муниципалитете продолжается. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава городского округа Владислав Юдин, сообщает пресс-служба правительства региона.