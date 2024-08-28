В Долгопрудном к середине сентября отремонтируют 13,5 км тепловых сетей

Фото: пресс-служба правительства МО
Тринадцать с половиной километров тепловых сетей капитальной отремонтируют в Долгопрудном до начала отопительного сезона, работа по увеличению надёжности теплоснабжением в муниципалитете продолжается. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава городского округа Владислав Юдин, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы заранее провели все необходимые мероприятия, которые позволят успешно войти в зиму. Что касается сроков, то все идет по плану. Муниципальную программу мы выполнили почти на сто процентов, а государственную, как и планировали, завершим к 15 сентября», — сказал Владислав Юдин.Отмечается, что в минувшем году в округе реконструировали три котельных, при этом была увеличена их мощность. Кроме того, было построено 12 новых тепловых камер. А на 37 имеющихся тепловых камерах обновили запорную арматуру.
В будущем году в Долгопрудном проведут реконструкцию ещё трёх котельных и начнут строить новую.
Владислав Юдин рассказал также о готовности округа к началу учебного года.
«У нас одиннадцать крупных образовательных комплексов. Везде прошли специальные тренировки по безопасности, мы готовы принимать детей. Проведена работа по организации подъездных путей к школам. И все школы полностью укомплектованы учебниками», — сообщил Юдин.В округе также ремонтируются и возводятся новые учебные заведения. До конца года будет открыта школа на 550 мест в микрорайоне Центральный, а в будущем году построят новый корпус школы №7 на 1500 учеников и пристройку к гимназии №13 на 300 учеников. В ноябре планируется завершить капремонт школы №11, а в 2025 году отремонтировать школу №7 и детские сады при школах №№1 и 6. Кроме того, в сентябре начнёт работать новый детсад на 135 мест.
В Долгопрудном ведётся и дорожный ремонт. В частности, в текущем году было отремонтировано шесть дорог.
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Лев Каштанов