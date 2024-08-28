В Долгопрудном собрали уже более 500 кг гуманитарной помощи для Курской области

Фото: пресс-служба правительства МО
В Комплексном молодёжном центре (КМЦ) Долгопрудного уже несколько недель работает пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области, в настоящее время оттуда в распределительные центры отправили свыше полтонны грузов. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава городского округа Владислав Юдин, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В Центре поддержки военнослужащих и их семей на базе Комплексного молодежного центра организован пункт сбора гуманитарной помощи. Оттуда в распределительные центры в Реутове и Балашихе направлено уже более 500 кг – это различные предметы первой необходимости, продукты, одежда, печи и многое другое», — сказал Владислав Юдин.Он добавил, что в сборе гуманитарной помощи участвуют неравнодушные местные жители, волонтёры, представители общественных организаций и депутаты.
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Лев Каштанов