В Долгопрудном собрали уже более 500 кг гуманитарной помощи для Курской области

В Комплексном молодёжном центре (КМЦ) Долгопрудного уже несколько недель работает пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области, в настоящее время оттуда в распределительные центры отправили свыше полтонны грузов. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава городского округа Владислав Юдин, сообщает пресс-служба правительства региона.