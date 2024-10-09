В Домодедове построят гольф-курорт

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Гольф-курорт появится в деревне Шишкино городского округа Домодедово, строительство планируется завершить в третьем квартале 2027 года, сообщает пресс-служба Мособлархитекутры.
«В состав гольф-курорта гостиница категории 5 звезд с медицинско-оздоровительным центром, малоэтажные гостиничные корпуса пяти типов, Академия гольфа, клубный дом, акватермальный комплекс и гольф-поле с 24 лунками», — говорится в сообщении.Отмечается, что в гостинице будет расположено 103 номера, там можно будет разместить более 230 гостей. В здании также будет ресторан и конференц-зал, а медицинско-оздоровительный центр разместят на нижних уровнях в правом крыле здания.
Благодаря гольф-курорту «Шишкино» в округе появится более 350 новых рабочих мест.
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