В Коломне отремонтируют мост через реку Щелинку

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт моста через реку Щелинку планируется провести в городском округе Коломна, подряд на работы выставлен на электронные торги, информация об этом размещена Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и отремонтировать мостовой переход через Щелинку на км 20+640 автодороги «Коломна — Сельниково — Левино». Завершение работ намечено на 2025 год», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 65 миллионов 538 тысяч 290 рублей, заявки от желающих взять этот подряд принимаются до 23 октября. Работы будут финансироваться из бюджета Московской области.
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