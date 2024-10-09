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В Москве утвердили три проекта комплексного развития территорий

Ефимов: власти Москвы в сентябре утвердили три проекта КРТ
09 октября 2024, 10:33
Фото: iStock/Евгений Харитонов

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Власти Москвы в сентябре утвердили три проекта комплексного развития территорий (КРТ), предполагающих строительство 229 тысяч квадратных метров недвижимости на востоке, северо-востоке и юге города. Об этом сообщил заместитель мэра столица по градостроительной политике Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба московского градостроительного комплекса.
Он отметил, что в общей сложности планируется застроить девять гектаров земли. Площадку в Ивановском районе выставят на торги, редевелопмент земли в Нагатино-Садовниках проведёт её правообладатель, а реорганизацию территории в Свиблово и Ростокино осуществит оператор КРТ.

По проведённым подсчётам, в данные проекты необходимо будет инвестировать 51,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 1,1 миллиарда рублей. В результате проделанной работы в городе появится более 2,6 тысячи новых рабочих мест.



На реализацию проектов уйдёт от четырёх до пяти лет.

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#строительство
#проект
#развитие
Нейросеть выявила в Подмосковье более 24 тыс. случаев нелегальной торговли
09 октября 2024, 10:47

Фото: iStock/martin_

Свыше 24 тысяч случаев нелегальной торговли выявили в Московской области благодаря системе с искусственным интеллектом, запущенной в мае прошлого года, более 16,9 тыс. выявленных нарушений были успешно устранены, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«ИИ-технологии в Подмосковье стали мощным инструментом в борьбе с незаконной уличной торговлей. Они помогают оперативно реагировать на нарушения и обеспечивать соблюдение законодательства», — отметила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Искусственный интеллект анализируют видео, поступающее с камер системы «Безопасный регион», выявляет объекты уличной торговли, сохраняет кадр и формирует задание на проверку этой территории. На место выезжает представитель администрации муниципалитета, осматривает торговый объект и опровергает либо подтверждает нарушение.

Отмечается, что к системе проверки уличной торговли подключено более 6 тысяч видеокамер «Безопасного региона».

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#подмосковье
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Власти Приморья введут запрет на работу мигрантов в 41 сфере в 2025 году
09 октября 2024, 10:22

Фото: iStock/Oleg Elkov

Власти Приморского края намерены в следующем году запретить мигрантам работать по патентам по 41 виду экономической деятельности, включая перевозку пассажиров, такси, логистику и курьерскую деятельность. Соответствующий проект постановления главы региона представлен на региональном портале проектов нормативно-правовых актов.
В документе говорится об установлении на 2025 год запрета на привлечение на работу иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов. В Перечне к постановлению указан 41 вид экономической деятельности, которой нельзя будет заниматься мигрантам. В частности, им запретят осуществлять регулярные и заказные перевозки пассажиров, в том числе управление городским и междугородним общественным транспортом. При этом исключением станет работа на экскурсионных и туристических автобусах.

Также из проекта следует, что иностранцам запретят работать в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности, здравоохранения, образования и оказания социальных услуг.

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#перевозки
#транспорт
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Заместитель главы округа Павловский Посад Филипп Ефанов провёл встречи с жителями
09 октября 2024, 10:20

Фото: istockphoto / Maxim Bassein

Во время обхода территории Павловского Посада заместитель главы округа Филипп Ефанов вновь встретился с жителями дома № 1 на улице Вокзальной, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.
«Месяц назад мы проводили встречу, где были обозначены вопросы жителей многоквартирного дома и сроки их решения. Сегодня мы видим новую детскую игровую площадку, установленную в рамках программы "Формирование современной комфортной городской среды", место "тихого" отдыха с малыми архитектурными формами. Безусловно двор преобразился. По просьбе жителей дополнительно установим несколько скамеек и детскую песочницу», — отметил Ефанов.
Также по просьбам жителей Филипп Ефанов осмотрел детскую площадку на улице Вокзальной, дом 4, и пообщался с жильцами дома 59 на улице Фрунзе, которые выразили обеспокоенность по поводу модернизации ДИПа.

«По улице Вокзальной, дом 4 рассмотрим возможность модернизации детского игрового комплекса в будущем году. По улице Фрунзе, дом 59 проработаем с МБУ "Благоустройство" частичную замену элементов детской игровой площадки и замену резинового покрытия», — сообщил первый заместить главы округа.
Ответы на все интересующие вопросы можно получить по телефону Горячей линии Главы: 2-12-04.

Записаться на личный приём можно по телефону: 2-11-79.

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#московская область
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Экс-телеведущую ВГТРК Курбангалееву* объявили в международный розыск
Экс-телеведущую Курбангалееву* объявили в международный розыск за фейки о ВС РФ
09 октября 2024, 10:12

Фото: iStock/Vladimir Agapov

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* объявлена в международный розыск. Об этом сообщается в документах, которые приводит РИА Новости.
Отмечается, что экс-телеведущую обвиняют по статье о публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейковых сведений о действиях российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды.

Напомним, что уголовное дело в отношении Курбангалеевой* было возбуждено 11 мая 2014 года. Также в деле фигурируют иные неустановленные лица.

Замоскворецкий суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента её фактического задержания на территории России, передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации.

С 2007 по 2014 годы Курбагалеева* была одной из ведущих программы «Вести» на телеканале «Россия 1». С 2018 года она проживает в Праге.

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*признана Минюстом РФ иноагентом и Росфинмониторингом террористом и экстремистом
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#россия
#фейки
#вс рф
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Что делать, если взломали почту на mail.ru — инструкция от экспертов
09 октября 2024, 10:10

Фото: iStock/tsingha25

Взлом электронной почты грозит его владельцу немалыми проблемами, особенно если на этот ящик приходят подтверждения регистрации и входа на другие онлайн-порталы и сервисы. Инструкцию том, какие шаги следует предпринять при подозрении на взлом почты на mail.ru, подготовили специалисты управления по киберпреступности подмосковного главка МВД, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Для защиты своего электронного почтового ящика от взломщиков нужно последовательно совершить три действия:

1. Завершить все активные сеансы входа на неизвестных устройствах. Это можно сделать как в web-версии сайта на mail.ru, так и в мобильном приложении через меню в разделе «Аккаунт» — «Пароль и безопасность»/«Безопасность» — «Устройства и приложения»;

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

2. Сменить пароль. Эта опция доступна только в web-версии. Кроме того, у аккаунтов, созданных с помощью портала «Госуслуги» или VK ID, нет пароля. При потере доступа к такому аккаунту восстановить его можно на сайтах, где он был создан;



Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

3. Установить двухфакторную аутентификацию. Эта опция также доступна только в web-версии.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Больше информации о противодействии киберпреступлениям размещено по ссылке.

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#кибербезопасность
#почта
#советы
#мвд московской области
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В жилом комплексе «Люберецкий» введён в эксплуатацию детский сад
09 октября 2024, 09:59

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В строящемся детском саду в жилом комплексе «Новая Рига» в Красногорске завершён этап монолитных работ. Компания-застройщик ГК «Гранель» продолжает возведение стен, установку окон, монтаж систем электроснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, а также канализации. Рабочие приступили к отделке фасада здания. Объект возводится в рамках комплексного развития территории за счёт внебюджетных источников финансирования, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Детский сад рассчитан на 10 групп. Его общая площадь составляет 3,3 тысячи квадратных метров. В дошкольном учреждении будут размещены групповые ячейки с игровыми зонами, спальнями, пищевым блоком с кухней полного цикла, кружковыми, музыкальными и спортивными залами, медицинским блоком с процедурными кабинетами, кабинетами врачей и логопедов. Кроме того, в здании предусмотрены методические кабинеты, административные и технические помещения.

На прилегающей к детскому саду территории будет проведено озеленение и обустройство детских и спортивных площадок. Проект предусматривает создание всех необходимых условий для детей с ограниченными возможностями.

Первый детский сад на 320 малышей в ЖК «Новая Рига» был открыт в феврале 2023 года. Объект был построен с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню». В июне прошлого года была открыта школа на 1150 мест с большой спортивной площадкой. Строительство велось компанией-застройщиком за счёт внебюджетных источников финансирования.

На сегодняшний день в ЖК «Новая Рига» введено в эксплуатацию семь корпусов на 4553 квартиры. Ещё два корпуса находятся в стадии строительства. На первых этажах зданий расположены магазины, кафе, пекарня, дом быта, парикмахерская, косметологический кабинет, аптека, пункты выдачи интернет-заказов и другие объекты сферы услуг. Ведётся строительство детско-взрослой поликлиники на 150 посещений в смену.

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#детский сад
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#жк
#кадастровый московская область
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Загруженность подмосковных дорог утром 9 октября составила пять баллов
09 октября 2024, 09:55

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Пять баллов из десяти возможных составляет загруженность автодорог Московской области по состоянию на утро среды, 9 октября, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к столице на двух федеральных трассах и 15 шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Сложности с проездом в сторону Москвы зафиксированы на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Пятницкое, Ярославское, Волоколамское Щёлковское, Рублёво-Успенское, Носовихинское, Минское, Боровское, Рязанское, Киевское, Каширское, Калужское и Варшавское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехал один миллион машин, что на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#пробки
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#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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В ЖК «Одинцово-1» на кадастровый учет поставили два новых корпуса
09 октября 2024, 09:25

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Два новых корпуса жилого комплекса «Одинцово-1» были поставлены на кадастровый учёт, что позволит новосёлам зарегистрировать право собственности на свои квартиры, прикрепиться к поликлинике и устроить детей в школы и детские сады, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Корпуса расположены по адресам: Московская область, городское поселение Одинцово, улица Березовая, дома 2 и 1.

Их общая площадь составляет более 36,4 тысяч квадратных метров, а в 25-этажных домах размещены 672 квартиры разных планировок. Входные группы в жилые секции спроектированы с учётом доступности для маломобильных групп населения, а на первых этажах предусмотрены коммерческие помещения.

Во дворах обустроены зоны отдыха, игровые и спортивные площадки.Жилой комплекс «Одинцово-1» находится в одноимённом городском округе, окружённом Баковским лесничеством и парками: Ульяновским, Подушкинским и Мещерским.

В комплексе уже работают две школы на 1160 учеников каждая, один детский сад на 350 мест и три сада на 60 мест каждый. Всего проектом предусмотрено строительство двух школ и восьми детских садов.

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#московская область
#одинцово
#строительство
#квартиры
#жк
#дома
#кадастровый учёт
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Воспитатели из Серпухова поучаствовали в конференции для педагогов
09 октября 2024, 09:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

На педагогической конференции «Актуальные вопросы дошкольного образования: перспективы и ресурсы развития на 2024-2025 учебный год» педагоги дошкольных отделений «Ручеёк» и «Знайка» из школы № 10 города Серпухова представили инновационные методы обучения детей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Елена Каримова, опытный педагог дошкольного отделения «Ручеёк», известна своим творческим подходом к обучению. Она организовала мастер-класс на тему «Чудеса воздушного пластилина», где представила коллегам новые методы работы с материалами и развития творческих навыков у детей.

Лариса Бойцова, воспитательница дошкольного отделения «Знайка», успешно реализовала проект, посвящённый 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. В рамках этого проекта был создан тематический мини-музей. Её опыт вдохновил других педагогов разрабатывать собственные проекты и продолжать развивать креативные идеи в образовательной среде.

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#ученики
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