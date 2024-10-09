В Москве утвердили три проекта комплексного развития территорий

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Власти Москвы в сентябре утвердили три проекта комплексного развития территорий (КРТ), предполагающих строительство 229 тысяч квадратных метров недвижимости на востоке, северо-востоке и юге города. Об этом сообщил заместитель мэра столица по градостроительной политике Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба московского градостроительного комплекса.
Он отметил, что в общей сложности планируется застроить девять гектаров земли. Площадку в Ивановском районе выставят на торги, редевелопмент земли в Нагатино-Садовниках проведёт её правообладатель, а реорганизацию территории в Свиблово и Ростокино осуществит оператор КРТ.
По проведённым подсчётам, в данные проекты необходимо будет инвестировать 51,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 1,1 миллиарда рублей. В результате проделанной работы в городе появится более 2,6 тысячи новых рабочих мест.
На реализацию проектов уйдёт от четырёх до пяти лет.
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По проведённым подсчётам, в данные проекты необходимо будет инвестировать 51,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 1,1 миллиарда рублей. В результате проделанной работы в городе появится более 2,6 тысячи новых рабочих мест.
На реализацию проектов уйдёт от четырёх до пяти лет.
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Анастасия Чинкова