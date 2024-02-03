В Домодедове Воробьёв навестил семью, где все сыновья участвуют в СВО

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил семью из Домодедова, в которой все сыновья сейчас участвуют в СВО. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе главы региона.
Отмечается, что в семье трое сыновей – Дмитрий, Роман и Михаил. Когда младшего Дмитрия мобилизовали в октябре 2022 года, остальные сыновья решили отправиться на фронт добровольцами.
У каждого из мужчин уже есть свои семьи. Жёны, дети и родители Владимир Михайлович и Елена Владимировна ждут скорейшего возращения героев.
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«Всех наших ребят, которые участвуют в спецоперации, мы стараемся поддерживать, уделять заботу и внимание их семьям. Они защищают страну, рискуют жизнями. Задача у всех одна – победить. Другого варианта нам не дано. Обязательно поможем вам со всеми просьбами», – сказал Воробьёв в ходе общения с семьёй.
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Анастасия Чинкова