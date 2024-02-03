В Домодедове Воробьёв навестил семью, где все сыновья участвуют в СВО

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предостерегает, что после укрепления рубля в январе, в последний месяц зимы мы можем столкнуться с его ослаблением до отметки 95 рублей за доллар. В беседе с агентством «Прайм» он подчеркнул, что Центральный банк обладает мерами для стабилизации курса, и как только курс доллара превысит 95 рублей, будут приняты более строгие меры.