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Воробьёв поздравил с Новым годом и Рождеством семью погибшего героя СВО Сычёва

06 января 2024, 16:24
Фото: Константин Семенец

Фото: Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с Новым годом и наступающим Рождеством семью старшего прапорщика легендарной 45-й бригады Александра Сычёва, погибшего в ходе СВО. Посмертно он был удостоен звания Героя России.
У погибшего осталась жена Ирина и четверо детей — 12-летний Денис, восьмилетний Кирилл и четырёхлетние девочки-двойняшки Алина и Алёна. Особенно глубоко переживал гибель отца Денис, как самый старший. Младшие пока ещё только начинают осознавать потерю. Но в этот Новый год девочки плакали, потому что впервые встречали его без папы.

Фото: семейный архив Сычёвых


Ещё в конце декабря в рамках губернаторской Премии «Мы рядом. Доброе дело» они всей семьей поднялись на сцену, где глава Подмосковья Андрей Воробьев передал им государственную награду — медаль «Золотая звезда», которой их папа и муж был удостоен посмертно. Сейчас, вручая подарки, губернатор вспоминал, как тяжело ему тогда было смотреть на осиротевшую семью, как многие люди в зале не могли сдержать слёз.


Фото: Константин Семенец

Ирина рассказала, что командование и сослуживцы Александра Сычёва очень помогают ей самой и всей семье. Посетовала, что придётся продать машину из-за дороговизны сервисного обслуживания, а мальчишки ходят в разные спортивные секции, занимаются футболом и самбо, поэтому без автомобиля очень сложно. Руководитель области пообещал помочь с этим вопросом, тем более, что он узнал, что Денис и Кирилл являются капитанами команд футбольного клуба «Витязь» в своих возрастных группах.

Фото: Константин Семенец
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Губернатор подарил мальчикам футбольные мячи, чтобы они оттачивали своё мастерство, а девочкам — мягкие игрушки в виде символа года дракона, наполненные сладостями. На новогодний праздник семья ходила на Кремлёвскую Ёлку. Конечно, дети получили море удовольствия. Теперь мечтают увидеть Парад Победы на Красной Площади. Андрей Воробьёв предложил пойти на Парад вместе. Сычёвы с радостью согласились.

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Жителям микрорайона Климовск будет сделан перерасчет за отопление из-за аварии
06 января 2024, 16:30

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что жителям Подмосковья, которые пострадали от аварии на котельной, будет сделан перерасчет, а также будут принять меры социальные ​поддержки. Об этом Хромушин сообщил журналистам.
21 тысяча человек осталась без тепла в Подольске из-за прорыва на теплотрассе местной котельной в 20-градусный мороз. Прорыв произошел 4 января днем и без отопления осталось около 173 жилых дома микрорайона Климовск.

По словам Хромушина, сложившаяся ситуация возникла из-за того, что вся часть Подольска (микрорайон Климовск) отапливается одной ведомственной котельной. Поскольку объект является режимным, то по вопросу подготовки к зиме властями не контролируется. По предварительным данным, произошло отключение электричества, после которого последовал гидроудар.

«Проблема также заключается в том, что ситуация оказалась скрыта и не была выведена в систему контроля теплоснабжения Московской области, где видны все инциденты, по которым принимаются решения. Сутки власти не знали о случившемся. Только благодаря жителям, которые писали о проблеме в социальных сетях, информация прояснилась», — отметил Хромушин.

Отмечается, что при запуске котельной были нарушены режимные параметры, случились три крупных порыва на сетях внутри завода, по этой причине практически было остановлено теплоснабжение. Хромушин рассказал, что 40% домов администрация успела слить, для того, чтобы морозы не ухудшили положения. Для устранения неполадок был развернут штаб, а также введен режим ЧС.

«Все силы Подмосковья собраны для решения проблемы. Более 150 человек работают на бригадах, которые запускают дома, а также 5 предприятий, которые устраняют аварии на трассах. На сегодняшний день в микрорайоне в 45 домов из 173 тепло уже подано с заниженными параметрами. Как только бригады запустят больше домов, тогда работа второго котла будет организована. Также при возникновении отключений по электричеству, они будут оперативно устраняться специалистами», — сообщил вице-губернатор.

Хромушин добавил, что администрация встречалась с людьми. В районе организованы пункты питания, администрация бесплатно раздает теплые одеяла и обогреватели. Всем пострадавшим от аварии будет сделан перерасчет за тепло, также будут посчитаны дополнительные потребления по электроэнергии. Теплоснабжающая организация понесет наказание за сложившуюся ситуация. Будут принять меры социальные поддержки для компенсации неудобств людям.

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Шеф-редактор ГТРК «Кубань» Коновалова найдена мёртвой в Краснодаре
06 января 2024, 16:02

Фото: istockphoto/Aleksandr_Vorobev

В Краснодаре скоропостижно скончалась известная журналистка, шеф-редактор Государственной телерадиокомпании «Кубань» Зоя Коновалова. Погибшей было всего 48 лет.
В ГТРК «Кубань» сообщили, что причиной смерти журналистки стало отравление. В региональном отделе МВД гибель Коноваловой подтвердили, но от каких-либо комментариев воздержались. У женщины остались 15-летняя дочь и сын. Коллеги из телерадиокомпании выразили соболезнования родным и близким покойной.

До работы в ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова возглавляла редакцию новостей на «Первом радио», руководила дирекцией информационного вещания на телеканале «Кубань 24», была начальником новостного отдела сайта «Юга.ру», а также была главным редактором сетевого издания «Живая Кубань».

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«Мобилизация» стала словом 2023 года на Украине
«Мыслово»: мобилизация стала словом года на Украине
06 января 2024, 15:43

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Словарь современного украинского сленга «Мыслово» определил «мобилизация» как слово 2023 года, которое чаще всего употреблялось на протяжении всего года.
По информации источника, слово «контрнаступ» (укр. контрнаступление) заняло второе место из-за значительной медийной поддержки. Третье место принадлежит слову «уклонист», данный термин оказался актуальным в рамках обсуждения военных и социальных вопросов.

Напомним, на Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «войну» словом года, выступая на пресс-конференции, которая была посвящена внешнеполитическим годовым итогам. Он подчеркнул, что все события, которые происходят на данный момент, можно считать ответом России на ту гибридную войну, которую развязал коллективный Запад.

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В Москве на 70-м году жизни умер внук Никиты Хрущева Алексей Аджубей
06 января 2024, 14:24

Фото: iStock/SergeyPankratov

Внук генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева скончался на 70-м году жизни в своей московской квартире на Тверской улице. Об этом пишет Mash.
Отмечается, что Аджубей позвонил другу и рассказал о плохом самочувствии. Во время разговора он говорил с большим трудом и сильно хрипел.

По данным источника, медикам не удалось сразу попасть в квартиру. Пришлось вызывать оперативные службы, чтобы они смогли открыть дверь. В квартире Аджубея обнаружили мертвым. Точная причина смерти будет известна после проведения экспертизы.

Напомним, Алексей Аджубей является сыном советского журналиста Алексея Аджубея и дочери Никиты Хрущева Рады.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге скоропостижно скончался главный редактор известного журнала «Эксперт Северо-Запад» Дмитрий Глумсков. Ему был всего 51 год.

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В Химках временно изменится схема движения маршрутов №7, 25 и 873
06 января 2024, 13:36

Фото: istockphoto/LeManna

В Химках из-за ремонтных работ на трассе между Юбилейным проездом и 1-м Железнодорожным тупиком (ул. Железнодорожная) временно ограничено движение некоторых маршрутов пассажирского общественного транспорта. С 6 января изменено движение трёх автобусов: №№7, 25 и 873.

Об этом сообщили в министерстве транспорта Московской области. Пассажирские машины указанных маршрутов не будут останавливаться на остановке «Стадион Юность» по Железнодорожной улице. Для пассажиров, пользующихся маршрутом №7, будет организована бесплатная пересадка на остановке у станции Сходня по улице Чапаева, дом 1. Такая мера необходима из-за того, что маршрут будет разделён на две части.

Объехать закрытую часть пути возможно в створе улиц Шоссейная — Мцыри в микрорайоне Фирсановка, а также через Ленинградское шоссе в районе торгового комплекса «Мега-Химки».

Власти городского округа Химки призывают граждан быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.


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Около половины жителей Петербурга нашли работу благодаря хобби
06 января 2024, 13:26

Фото: istockphoto/Liubomyr Vorona

Специалисты сервиса hh.ru провели исследование среди жителей Санкт-Петербурга с целью выяснить, насколько увлечения людей повлияли на выбор ими профессии. Выяснилось, что 46% петербуржцев нашли работу благодаря хобби.
Выяснилось также, что мужчины на 7% чаще женщин делают хобби своей специальностью. Интересно, что возраст никак не повлиял на ответы респондентов. Увлечение стало способом заработка в равной степени как для молодых, так и для пожилых петербуржцев. Можно сказать, что люди в зрелом возрасте даже несколько чаще «вырастили» профессию из своего хобби. Например, каждый пятый программист заинтересовался IT-сферой после увлечения компьютерными играми.

Многие жители Северной столицы сделали детские увлечения своей работой, уйдя в частный бизнес. Показательна история известного предпринимателя Игоря Пояты, который, будучи ребёнком, увлекался игрой в солдатики, которых сам рисовал, а затем вырезал фигурки из бумаги. Став взрослым, он не забросил своё увлечение. Он открыл магазин «Солдатики.ру» и сделал сайт с одноимённым названием. Теперь он переписывается и обменивается с крупнейшими коллекционерами и музеями во всём мире, а в его многотысячной коллекции есть даже фигурки солдат, с помощью которых знаменитый король Пруссии Фридрих II планировал на картах свои победоносные баталии.

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В Орехово-Зуево продолжается перекачка стоков на аварийном коллекторе
06 января 2024, 13:18

Фото: администрация округа

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы продолжают перекачку стоков на вышедшем из строя участке коллектора предотвращения канализационных изливов стоков на рельеф местности на улице Юбилейный проезд Орехово-Зуево. Об этом сообщили в администрации округа.
Отмечается, что на данный момент перекачка происходит на расстоянии трехсот метров от поврежденного участка в канализационный колодец. Мобильное высокопроизводительное насосное оборудование МОС АВС ведет свою работу в штатном режиме. Излива стоков на рельеф местности не происходит.

Сообщается, что на аварийном участке коллектора, глубина залегания которого составляет шесть метров, провелись аварийно-восстановительные работы. На месте технологического нарушения дежурство проводит рабочая группа ГКУ МО «МОС АВС».

По информации руководства администрации округа, для того чтобы устранить заиливание, следует выполнить промывку магистрального участка коллектора совместно со специальной техникой. Работы будут проведены в благоприятные погодные условия, в момент, когда температура наружного воздуха составит до минус пяти градусов Цельсия.

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#чс
#режим
#орехово-зуево
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В городском округе Лыткарино завершены работы по восстановлению параметров городской котельной
Аварийщики ГО Лыткарино завершили восстановление параметров городской котельной
06 января 2024, 13:01

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В городском округе Лыткарино аварийные бригады завершили работы по восстановлению нормативных показателей функционирования заводской котельной. В настоящее время объект теплоснабжения работает на полную мощность.

Локальная неисправность возникла в некоторых элементах инженерных коммуникаций. Аварийно-ремонтная бригада городской теплосети ликвидировала неполадки в системе в предельно короткие сроки. Уже к 6:50 все ремонтно-восстановительные работы были завершены.

Как указано на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Лыткарино, в течение двух часов температура стабилизируется и выйдет на оптимальные параметры. В настоящее время тепло возвращается в дома и квартиры местных жителей.

«Да, батареи стали горячее - квартал 3а, д.13. Спасибо! С Рождественским сочельником!», – отмечают граждане в городских чатах.

По сообщению администрации, на окончательную стабилизацию температуры потребуется некоторое время. Также в случаях нештатных ситуаций с отоплением в квартирах лыткаринцев местные власти просят обращаться по телефону дежурной части «ЕДДС Лыткарино»: 8-495-555-24-24, 8-495-555-70-01.


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#дома
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Глава ДНР Пушилин: Донбасс станет индустриальным сердцем России
06 января 2024, 12:41

Фото: сайт Кремля

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донбасс вновь станет индустриальным сердцем России. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Пушилина, ценные кадры уже начали возвращаться в республику. Он также отметил, что в регионе необходимо развивать экономику.

Глава ДНР уверен, что данная цель является «абсолютно реальной». Он добавил, что жители ДНР намерены вернуть все к тому периоду, когда Донбасс был индустриальным сердцем РФ.

Ранее Пушилин сообщил, что российским войскам следует не ограничиваться освобождением Марьинки, Соледара и Артёмовска. Вся территория Донецкой Народной Республики должна быть под контролем Вооружённых сил РФ.

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