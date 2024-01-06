Воробьёв поздравил с Новым годом и Рождеством семью погибшего героя СВО Сычёва

Фото: Константин Семенец
Фото: семейный архив Сычёвых
Фото: Константин Семенец
Ирина рассказала, что командование и сослуживцы Александра Сычёва очень помогают ей самой и всей семье. Посетовала, что придётся продать машину из-за дороговизны сервисного обслуживания, а мальчишки ходят в разные спортивные секции, занимаются футболом и самбо, поэтому без автомобиля очень сложно. Руководитель области пообещал помочь с этим вопросом, тем более, что он узнал, что Денис и Кирилл являются капитанами команд футбольного клуба «Витязь» в своих возрастных группах.
Фото: Константин Семенец
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Губернатор подарил мальчикам футбольные мячи, чтобы они оттачивали своё мастерство, а девочкам — мягкие игрушки в виде символа года дракона, наполненные сладостями. На новогодний праздник семья ходила на Кремлёвскую Ёлку. Конечно, дети получили море удовольствия. Теперь мечтают увидеть Парад Победы на Красной Площади. Андрей Воробьёв предложил пойти на Парад вместе. Сычёвы с радостью согласились.
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