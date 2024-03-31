В Дубне начали подготовку к туристическому сезону

Фото: Telegram-канал Михаила Тихомирова
В Дубне Московской области началась подготовка к туристическому сезону, об этом сообщил глава города Михаил Тихомиров в своём Telegram-канале.
«Параллельно уборке города стартовала и работа по подготовке Дубны к туристическому сезону. На этот год много планов. Работаем, чтобы наш наукоград был комфортным и привлекательным для отдыха как для жителей, так и для гостей», — написал Тихомиров.
По его словам, в нынешнем летнем сезоне начнут свою работу 17 кафе и ресторанов, которые располагают открытой верандой. При этом, часть из них откроет свои двери уже в мае.
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