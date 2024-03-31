Дубненцы присоединятся к Международной акции «10 000 шагов к жизни»

Фото: iStock/Halfpoint
Жители подмосковной Дубны присоединятся к Международной акции «10 000 шагов к жизни», об этом сообщает Telegram-канал «Дубна. Городские парки».
«Приглашаем присоединиться 5 апреля к Международной акции «10 000 шагов к жизни», которая проходит под девизом «Здоровье для всех!». Старт от Ротонды на Набережной р.Волга в 15-30 часов», — сообщили в СМИ.
Международная акция «10 000 шагов к жизни» приурочена ко Всемирному Дню здоровья, который состоится 7 апреля.
Читайте также:
В Государственном университете «Дубна» прошёл первый «Форум работодателей»
В Дубне отмечают 30-летие создания Государственного университета «Дубна»
В ОЭЗ «Дубна» заработает производство импортозамещающих стройматериалов
Евгения Парфентьева