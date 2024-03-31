В Дубне продолжают реставрацию мозаик художницы Нади Леже

Фото: Telegram-канал Михаила Тихомирова
В подмосковном городе Дубна продолжают реставрацию мозаик художницы Нади Леже, об этом сообщил глава Дубны Михаил Тихомиров в своём Telegram-канале.
«Одной из самых ярких туристических достопримечательностей Институтской части Дубны, конечно, всегда были мозаики. Как и обещали, реставрация мозаик художницы Нади Леже продолжается», — написал Тихомиров.
Он также сообщил, что четыре полотна отправились на реставрацию в мозаичную мастерскую Дубны. Там их восстановлением будет заниматься Михаил Поляков. Как отметил Тихомиров, Поляков — настоящий профессионал своего дела. Он подходит к своей работе с вниманием и любовью.
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