В Дубне началось строительство сезонного катка

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Сезонный каток впервые появится в городском округе Дубна, подрядчик уже приступил к строительству объекта, ход работ проверил глава округа Максим Тихомиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сейчас рабочие монтируют входные помещения будущего катка: здесь посетители смогут переодеться и отдохнуть. Основной и самый трудозатратный процесс — укладка холодовых матов — ещё впереди.
Размер катка составит 30 на 60 метров. Открытие запланировано на 1 декабря.
Проект по открытию сезонных катков в подмосковных округах реализуется при поддержке правительства Московской области.
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«Вход на каток и прокат оборудования будут бесплатными. Площадку украсим новогодней иллюминацией. Готовим большие праздничные программы», — рассказал Максим Тихомиров.
Размер катка составит 30 на 60 метров. Открытие запланировано на 1 декабря.
Проект по открытию сезонных катков в подмосковных округах реализуется при поддержке правительства Московской области.
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Лев Каштанов