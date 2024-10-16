В Дубне стартовала конференция по авиации и ракетостроению

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Первая всероссийская научно-техническая конференция имени А. Я. Березняка «Новые горизонты отечественной авиации и ракетостроения» открылась на площадке особой экономической зоны «Дубна», сообщает пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Организатором конференции выступило государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка.
В конференции принимают участие представители оборонных предприятий России, в том числе концерна ВКО «Алмаз-Антей», Федерального научно-производственного центра «Титан-Баррикады» и др.
Как отметил глава округа Дубна Максим Тихомиров, конференция будет проходить четыре дня и завершится 18 октября.
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«Есть очень большие надежды, что конференция будет интересной, полезной и результативной для всех участников. (…) Надеюсь, что конференция поможет нам наметить новые пути для развития ракетостроения и наладить партнёрские связи со всеми участниками», — сказал гендиректор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков.
В конференции принимают участие представители оборонных предприятий России, в том числе концерна ВКО «Алмаз-Антей», Федерального научно-производственного центра «Титан-Баррикады» и др.
Как отметил глава округа Дубна Максим Тихомиров, конференция будет проходить четыре дня и завершится 18 октября.
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Лев Каштанов