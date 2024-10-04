В ОЭЗ «Дубна» построят металлообрабатывающее производство

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Ведущий разработчик и производитель электротехнического оборудования для энергетической отрасли компания «Энкор» запустит в Подмосковье собственное металлообрабатывающее производство. Трёхстороннее соглашение на II Международном форуме ОЭЗ подписали Мининвест Подмосковья, «Энкор» и особая экономическая зона «Дубна».
«Приступить к строительству новой площадки на территории ОЭЗ компания намерена весной будущего года, а через год планирует запустить производство. Сейчас в научно-производственном комплексе работают более 400 человек. После запуска нового металлообрабатывающего предприятия будет создано ещё 100 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.«Энкор» – ведущий разработчик и производитель высокотехнологичного электротехнического оборудования. На предприятии выпускают более 100 видов электротехнического оборудования для тяговых подстанций железной дороги и метро, другое оборудование.
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Лора Луганская