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В ОЭЗ «Дубна» построят металлообрабатывающее производство

04 октября 2024, 22:11
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Ведущий разработчик и производитель электротехнического оборудования для энергетической отрасли компания «Энкор» запустит в Подмосковье собственное металлообрабатывающее производство. Трёхстороннее соглашение на II Международном форуме ОЭЗ подписали Мининвест Подмосковья, «Энкор» и особая экономическая зона «Дубна».


«Приступить к строительству новой площадки на территории ОЭЗ компания намерена весной будущего года, а через год планирует запустить производство. Сейчас в научно-производственном комплексе работают более 400 человек. После запуска нового металлообрабатывающего предприятия будет создано ещё 100 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Энкор» – ведущий разработчик и производитель высокотехнологичного электротехнического оборудования. На предприятии выпускают более 100 видов электротехнического оборудования для тяговых подстанций железной дороги и метро, другое оборудование.

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Подмосковный Миниинвест подписал соглашения об инвестпроектах на форуме ОЭЗ
04 октября 2024, 22:27

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Дубне завершился II Форум особых экономических зон. Подмосковный Миниинвест подписал на нём три трёхсторонних соглашения о реализации инвестпроектов на территории ОЭЗ «Дубна», сообщили в пресс-службе ведомства.
«Компания «Лидермаш Станки» построит предприятие по производству высокотехнологичного оборудования для металлообработки. Инвестиции оцениваются в 1,5 млрд рублей. ГК «Рус Биофарм» создаст производство активных фармацевтических субстанций за 1,5 млрд рублей. А компания «Энкор» создаст металлообрабатывающее производство. Запуск всех трёх производств запланирован на 2026 год», – уточнили в ведомстве.
На форуме собрались более 500 представители 53 особых и свободных экономических зон из 44 регионов России и 15 стран, среди которых Иран, Нигерия, Куба, Эфиопия, ОАЭ, Камбоджа, Белоруссия и Узбекистан. Они обменялись опытом и наладили перспективное сотрудничество.

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В ОЭЗ «Дубна» объявили о начале строительства завода косметики
04 октября 2024, 21:22

Фото: iStock / dusanpetkovic

В особой экономической зоне «Дубна» стартовало строительство производства косметических средств. Ознаменовавшую это событие капсулу времени заложили в рамках II Международного форума ОЭЗ 2024. Её вскроют через 12 лет, в октябре 2036 года.
«Группа компаний Estilab создаст научно-производственный комплекс площадью 7,5 тыс. кв. м. В нём она займется разработкой и выпуском уходовых косметических средств. Инвестиции оцениваются в 850 млн рублей. На предприятии создадут более 100 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Запуск производства запланирован на 2027 год. По данным инвестора, портфель компании составит 180 видов косметических средств. Суммарный объём производства достигнет 11 млн единиц продукции в год.

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#екатерина зиновьева
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#форум
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В Подмосковье создадут импортозамещающее производство лекарственных субстанций
04 октября 2024, 20:36

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области будут производить активные фармацевтические субстанции. Инвестиции в проект составят около 1,5 млрд рублей. Соглашение об этом на II Международном форуме особых экономических зон подписали региональный Мининвест, группа компаний «Рус Биофарм» и ОЭЗ «Дубна».
«Сотрудничество правительства Подмосковья и «Рус Биофарм» позволит создать высокотехнологичное производство для лекарственного импортозамещения. Ввести первую очередь в эксплуатацию планируется в 2026 году. Новый завод обеспечит более 200 новых рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Новый проект «Рус Биофарм» отвечает интересам России по обеспечению лекарственного суверенитета. Он станет продолжением многолетнего сотрудничества группы компаний и ОЭЗ «Дубна», где располагается её научно-исследовательская и производственная инфраструктура.

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В Подмосковье наладят производство лазерных станков для металлообработки
04 октября 2024, 20:07

Фото: пресс-служба «Лидермаш Станки»

В новое производство лазерных станков в Подмосковье инвестируют более 1,5 млрд рублей. Это предусматривает трёхстороннее соглашение, которое подписали на Международном форуме ОЭЗ 2024 Мининвест региона, компания «Лидермаш Станки» и особая экономическая зона «Дубна».
Подпись под документом поставили зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, гендиректор компании «Лидермаш Станки» Тамара Иванова и гендиректор ОЭЗ ТВТ«Дубна» Антон Афанасьев.
«В рамках соглашения «Лидермаш Станки» построит в ОЭЗ «Дубна» предприятие по производству высокотехнологичного оборудования для металлообработки. Это имеет колоссальное значение для технологического суверенитета страны. Объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей. Только на первом этапе на предприятии создадут 85 рабочих мест, а после выхода на проектную мощность штат сотрудников будет увеличен до 150», – рассказала Зиновьева.
Приступить к возведению завода компания планирует летом будущего года. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию намечены на II квартал 2026-го. Весь проект компания планирует реализовать за пять лет.

Поставлять продукцию компания рассчитывает металлообрабатывающим предприятиям по всей России.

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ЦБ: Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в банках выросла до 18,71%
04 октября 2024, 18:49

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России в третьей декаде сентября выросла по сравнению с предыдущим показателем. Теперь она составляет 18,71% годовых.
Об этом говорится в материалах Банка России. Согласно данным регулятора, во второй декаде сентября ставка по вкладам составляла 17,99%, а в первой — 17,63%. В число банков, данные которых Центробанк использует для мониторинга динамики процентной ставки по вкладам, вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, «Московский кредитный банк», Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Отмечается, что процентная ставка по рублёвым вкладам вновь приблизилась к ключевой ставке, которую Центробанк за несколько дней до отчётного периода повысил с 18 до 19 процентов. Ставки уже уравнивались в июне на уровне 16 процентов.

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Воробьёв: предприятие должно открывать свой бизнес в ОЭЗ в сжатые сроки
04 октября 2024, 18:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и заместитель председателя правительства России Александр Новак обсудили перспективы развития особых экономических зон на II Международном форуме ОЭЗ в Дубне. Глава региона поблагодарил за участие иностранных партнёров.
«В этом зале сидят люди, которые успешно реализуют проекты импортозамещения, обеспечивают технологический суверенитет страны и воплощают самые смелые идеи. Благодарю наших иностранных гостей, партнеров, которые сегодня здесь. Мы понимаем, что должны делать встречные шаги в разных направлениях. Также в Дубну приехали руководители особых экономических зон, делегации других регионов. Мы сегодня здесь, чтобы обсудить проблемы, которые власть должна решить, в том числе на законодательном уровне», – сказал Воробьёв.
Он отметил, что в Подмосковье работают пять особых экономических зон, и все они заполнены. Помимо ОЭЗ, в регионе строят индустриальные парки.
«Там немного другой налоговый режим, но мы можем сделать так, чтобы каждое новое предприятие чувствовало поддержку. Важное решение принял наш президент и по особым экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Сейчас время требует гибких и быстрых решений, и всегда здорово, когда предприятие приходит на всё готовое, когда уже есть инфраструктура, есть 2 тыс. или 100 тыс. кв. м, где можно в короткий срок поставить станки и реализовать свою бизнес-модель», – отметил губернатор.
Он подчеркнул, что власти региона заинтересованы дальнейшем развитии площадок ОЭЗ.

Всего в Московской области – пять особых экономических зон. Среди них четыре частных – во Фрязине, Ступине, Кашире и Домодедове, а также одна государственная – в Дубне. Решение наладить производство на таких территориях принимают всё больше компаний в сфере медицины, ИТ-технологий, электроники. ОЭЗ – это возможность для бизнеса быстро запустить производство, учитывая наличие льготных условий, всей необходимой инфраструктуры, доступность коммуникаций.

Кроме того, руководство Подмосковья активно поддерживает резидентов, установив льготные налоги на прибыль, имущество, земельный и транспортный налоги, нулевые таможенные пошлины. Регион помогает быстро получить все разрешения и выйти на стройплощадку.
«В ОЭЗ ведётся важная работа по внедрению современных высокотехнологичных производств, где работают молодые специалисты. Компании-резиденты не планируют останавливаться на достигнутом, будут развиваться и совершенствовать выпуск российского оборудования, обеспечивать заказы. Правительство поддерживает такие проекты, потому что именно бизнес, работающий в регионах, является драйвером экономики», – отметил Новак.
В форуме, который проходит в Дубне 3 и 4 октября, участвуют более 500 представителей 44 регионов России, а также 15 стран.

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Новое соглашение позволит поддерживать бизнес Наро-Фоминского городского округа
04 октября 2024, 17:21

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Администрация Наро-Фоминского городского округа подписала соглашение о сотрудничестве с Московским областным союзом промышленников и предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Уверен, что сотрудничество откроет новые возможности, создаст дополнительные рабочие места и будет способствовать устойчивому развитию региона», – сказал на церемонии подписания глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.
Как отметили в пресс-службе, соглашение направлено на развитие предпринимательства, поддержку местного бизнеса и улучшение инвестиционного климата в регионе.

Подписание договора – важный шаг к созданию эффективного взаимодействия между бизнес-сообществом и органами власти.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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В Подмосковье открыт дополнительный набор заявок на субсидии на развитие туризма
04 октября 2024, 16:55

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Дополнительный конкурсный отбор на предоставление субсидий для реализации проектов в сфере развития туристской инфраструктуры объявило министерство культуры и туризма Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Субсидии будут предоставляться по четырём направлениям: создание или развитие пляжей, создание нестационарной причальной инфраструктуры, создание кемпингов, включая приобретение палаток и прочего оборудования, обустройство рекреационной и жилой зон, оборудование санузлов, создание навигации и инфраструктуры для людей с ОВЗ, а также субсидии на развитие иных туристических объектов», — говорится в сообщении.
Заявки на субсидии принимаются до 1 ноября. Подробная информация о принципах конкурсного отбора на предоставлении субсидии и о правилах подачи заявки размещена по ссылке.

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#московская область
#подмосковье
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Андрей Воробьев и Александр Новак пообщались с резидентами ОЭЗ Подмосковья
04 октября 2024, 15:54

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с вице-премьером России Александром Новаком посетили производство «Ядро Фаб Дубна» и компанию «Энкор», а также пообщались с резидентами других особых экономических зон, расположенных на территории региона. Мероприятие состоялось в рамках II Международного форума особых экономических зон в Дубне, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Андрей Воробьёв отметил важность ОЭЗ для развития региона и рассказал о поддержке, которую власти оказывают предпринимателям.
«Успех особой экономической зоны «Дубна» очевиден. Это видно и на этом производстве («Энкор» — прим. ред.), и на более 160 других, которые работают здесь сегодня. Наши партнёры не просто запускают предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем, считаем важным находить дополнительные меры, как финансовые, так и в части коммуникации, сотрудничества, офсетных контрактов, взаимодействия с партнёрами», — сказал Андрей Воробьёв.
Резидентам ОЭЗ в Московской области предлагаются льготные условия для запуска производства, включая значительные налоговые послабления, доступность коммуникаций и обеспечение быстрого выхода на стройку.
«ОЭЗ «Дубна» — один из первых реализованных проектов после создания механизма особых экономических зон. Это очень важный инструмент с точки зрения внедрения высокотехнологичных производств. Радует, что в ОЭЗ работает много молодежи, компании используют самые современные технологии и не планируют останавливаться», — отметил Александр Новак.
Участники встречи обсудили позитивный опыт предоставления резидентам ОЭЗ готовых площадей в инновационно-технологических центрах, различные меры поддержки, строительство жилья для работников предприятий и пр.

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