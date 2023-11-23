В Дубне подписали соглашение о сотрудничестве с МГУ

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
В Дубне подписали соглашение о сотрудничестве между ОИЯИ и МГУ. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
В рамках сотрудничества планируется расширить взаимодействие по целому ряду направлений в образовательной сфере и совместной реализации научных проектов, а также в использовании IT-инфраструктуры.
Кроме этого, в 2024 году планируется открытие кафедры радиобиологии и радиохимии.
Стоит отметить, что укрепление научно-образовательных связей университетов поможет достойному развитию кадрового потенциала.
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«Соглашение предусматривает активное развитие филиала МГУ в Дубне. Как рассказал директор ОИЯИ Григорий Трубников, как минимум вдвое будет увеличено количество кафедр. Уже готова к открытию кафедра больших данных и компьютинга», - поделился глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Стоит отметить, что укрепление научно-образовательных связей университетов поможет достойному развитию кадрового потенциала.
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Мира Полтева