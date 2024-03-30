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В Государственном университете «Дубна» прошёл первый «Форум работодателей»

30 марта 2024, 18:51
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров принял участие в первом «Форуме работодателей» в Государственном университете «Дубна». Представители городской администрации, ВУЗа и предприятий наукограда обсудили системную подготовку кадров.
«Главная цель форума: уже сегодня понять, какие специалисты будут нужны в ближайшие годы и подготовить их для города. В университете отметили, что готовы давать положительный ответ на любую кадровую заявку со стороны работодателя, а также стать своего рода кадровым хабом, через который в наукоград будут попадать выпускники ведущих вузов страны», — написал Максим Тихомиров в своём Телеграм-канале.

Глава муниципалитета отметил наличие такой потребности, так как в настоящее время внешний поток специалистов, приезжающих на работу в Дубну, составляет 32-34% против 20% в прошлые годы.


«Внешний поток растёт, наших кадров не хватает. Сейчас вместе с университетом поставили задачу максимально эффективно выстроить работу, получить обратную связь от предприятий и скорректировать учебные программы по подготовке кадров», — заключил Максим Тихомиров.

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#наукоград
#университет
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Из России депортировали малолетнего мигранта, обматерившего губернатора Самары
30 марта 2024, 17:50

Фото: istockphoto/Motortion

Из России депортирован вместе с семьёй один из малолетних мигрантов, которые записали видео с нецензурными и оскорбительными высказываниями в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Второй соучастник скандальной акции находится под стражей.
Напомним, инцидент произошёл ещё осенью 2023 года. Тогда глава региона решил разобраться с проблемой нападений на детей, в которых участвовали таджикские несовершеннолетние. В ответ два юных мигранта-таджика публично оскорбили губернатора, записав указанное видео и распространив его через мессенджеры и социальные сети, сообщает телеграм-канал Readovka.

Выяснилось, что семья младшего из мальчиков находится в России незаконно. Их всех депортировали на родину. Старший подросток отправлен в следственный изолятор. Ему предъявлено обвинение в участии в массовой драке. На происшедшее обратил внимание депутат Государственной думы Александр Хинштейн. «Не прошло и года», — написал он в своём телеграм-канале.

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#самарская область
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Песков: Путин пропускает через себя трагедии, подобные произошедшей в «Крокусе»
30 марта 2024, 15:14

Фото: сайт Кремля

Владимир Путин глубоко переживает происходящие в стране трагедии, подобные той, что была в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В беседе с журналистом телеканала «Россия-1» Павлом Зарубиным, фрагменты которой тот опубликовал в своём телеграм-канале, представитель Кремля отметил, что отсутствие слёз у главы государства не означает, что он не испытывает боли из-за случившегося. Путин переживает трагедию как президент государства, за безопасность граждан которого он несёт ответственность, и как человек, который глубоко сочувствует человеческой боли и горю, сказал Песков.

Владимир Путин всегда пропускает такие трагические события через себя, глубоко сочувствуя и сопереживая своим согражданам, заключил пресс-секретарь президента России.

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#трагедия
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Турецкая авиакомпания отменила полеты из Калининграда
АТОР: турецкая компания Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью
30 марта 2024, 15:09

Фото: istock / Sitikka

Турецкая авиакомпания отменила полеты в Анталью из Калининграда. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По информации организации, решение о запрете авиарейсов было принято в связи с запретом для Southwind на использование воздушного пространства ЕС.

Представители европейской организации уверены, что контроль над авиаперевозчиком осуществляет Россия, поэтому самолетам компании запрещено выполнять рейсы из Калининграда. При этом компания сможет осуществлять остальные рейсы, которые не входят в воздушное пространство ЕС.

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#самолет
#россия
#контроль
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#рейсы
#ес
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Шойгу потребовал от работников оборонного завода на Алтае «пахать в три смены»
30 марта 2024, 14:27

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал работу предприятий оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае. Работников одного из заводов, где он увидел незанятые станки, он призвал «пахать в три смены».
Шойгу проверил выполнение предприятиями государственного оборонного заказа. На одном из заводов, специализирующемся на выпуске составных частей к авиационным, зенитным, гранатомётным боеприпасам, реактивным снарядам для систем залпового огня и пулемётным лентам министру обороны доложили, что сумели увеличить производство в три с половиной раза.

На другом предприятии глава Минобороны увидел несколько неработающих станков и остался этим крайне недоволен. Он подчеркнул, что страна направляет на оборонные нужды большие средства, чтобы предприятия ни в чём не нуждались и могли выпускать всё, что требуется, в необходимом количестве.

«У вас на 30 станков три наладчика. Что вы тут налаживаете? Вы пахать должны в три смены!» — резко заявил Шойгу.

Глава Минобороны поручил алтайскому заводу ускорить темп строительства новых производственных площадей. Он также потребовал наказать организации, по вине которых возникли задержки в строительстве новых объектов ОПК в Алтайском крае.

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#предприятия
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#алтайский край
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В Алтайском крае введён режим ЧС из-за паводковой обстановки
30 марта 2024, 13:14

Фото: istockphoto/Stefano Marzoli

В Алтайском крае из-за обильного таяния снегов и подъёма уровня воды в реках начались сильные паводки. Региональные власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сложностей с талыми водами.
На утро, 30 апреля, в регионе было подтоплено уже более 250 придомовых территорий и участков в сельской местности, передаёт телеграм-канал «Смотри». Некоторые дороги размыло и движение по ним пришлось перекрыть. В ночь на субботу съехал с дороги и затонул в кювете, который больше напоминает небольшое озеро, междугородний рейсовый автобус, следовавший из Барнаула в Ключи. К счастью, всех пассажиров удалось эвакуировать, а сам автобус ушёл под воду до самой крыши.

Сотрудники регионального управления МЧС работают с полной нагрузкой, устраняя последствия паводков. На снимках, публикуемых в социальных сетях, можно увидеть практически полностью ушедшие под воду автомобили, воду, плескающуюся у порогов домов и людей, плавающих на лодках по бывшим улицам деревень и посёлков.

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В Дубне отмечают 30-летие создания Государственного университета «Дубна»
30 марта 2024, 12:51

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне в 2024 году отмечают 30-летие создания Государственного университета «Дубна», который за это время прошёл путь от небольшого учреждения с чуть более чем сотней студентов до статуса федерального вуза. В настоящее время он является одним из лидеров высшей школы Подмосковья, сообщил глава городского округа Максим Тихомиров.
При участии и.о. ректора университета Андреем Деникиным открыта выставка «Знание. Наука. Возможности», посвящённая 30-летию создания вуза.

«Организаторы собрали самые яркие моменты истории университета. Среди экспонатов — ключ, который в день открытия вручили первому ректору Олегу Леонидовичу Кузнецову, студенческий билет, куда вписаны имена всех первых студентов, архивные фотографии и документы. Большой блок посвящён научно-исследовательской работе студентов и преподавателей», — написал Максим Тихомиров в своём Телеграм-канале.

Сейчас университет играет ключевую роль в жизни города. Глава городского округа отметил, что Дубна является территорией опережающего развития.

«Нам важно не только гордиться тем, что у нас есть вуз, но и предпринимать дальнейшие шаги по его развитию. У руководства университета есть планы по его расширению», — подчеркнул он.

Максим Тихомиров добавил, что у руководства университета «Дубна» есть планы по его расширению, а команда главы взяла на себя обязательства по благоустройству и подготовки территории к новому корпусу.

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#дубна
#вуз
#университет
#наука
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Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокус Сити Холле»
ТАСС: Ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе» допросили следователи
30 марта 2024, 06:49

Фото: iStock/kostsov

Следственные органы допросили ответственного за пожарную безопасность «Крокус Сити Холла», сообщили агентству ТАСС в полиции.
«Он был допрошен в рамках следственных действий в связи с терактом, во время которого террористы подожгли концертный зал. Допрос связан с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты, которые были установлены в „Крокус сити холле“», – сказал собеседник агентства.

23 марта генеральный прокурор опроверг сообщения о том, что в «Крокусе» не проводились проверки противопожарной и эксплуатационной безопасности.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 143 человека, количество пострадавших выросло до 382.

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#терроризм
#пожарная безопасность
#следователи
#полиция
#теракт
#крокус сити холл
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Турецкой авиакомпании запретили полеты в ЕС из-за связей с Россией
Турецкой Southwind Airlines запретили полеты над Европой из-за России
30 марта 2024, 06:41

Фото: iStock/Sitikka

Европейский союз запретил полеты турецкой авиакомпании Southwind Airlines в Европу из-за ее отношений с Россией, передает издание Turizm Güncel.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС получили соответствующее уведомление в четверг, 28 марта. Решение вступило в силу немедленно.

По данным издания, в ходе расследования выяснилось, что авиакомпания, основанная в 2022 году, управляется российской дочерней компанией.

Ранее сообщалось, что посольства предупредили о случаях запрета ЕС на ввоз из России личных вещей.

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#турция
#авиакомпания
#санкции
#россия
#полеты
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Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в апреле
Роструд: Шестидневная рабочая неделя ожидает рсосиян в апреле
30 марта 2024, 06:22

Фото: iStock/coffeekai

Россиян, работающих пять дней в неделю, ожидает шестидневная рабочая неделя в апреле, сообщил Роструд в своем в Telegram-канале.
Работать в конце апреля шесть ней придется с понедельника, 22 апреля, по субботу, 27 апреля. Затем, с 28 апреля по 1 мая, будет четыре выходных подряд в честь «Праздника весны и труда».

Также в России 12 апреля отмечается День космонавтики, а 19 апреля – День работников государственной службы занятости населения. Кроме того, 20 апреля будет Национальный день донора.

Согласно утвержденному правительством календарю выходных и праздничных дней на 2024 год, весенними праздниками станут 9-12 мая. Затем россияне будут отмечать День России в июне, День народного единства в ноябре и Новый год в декабре как праздничные дни.

Ранее сообщалось, что в Дубне будет организована ярмарка трудоустройств «Работа России. Время возможностей».

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#праздники
#роструд
#работа
#рабочая неделя
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