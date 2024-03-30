В Государственном университете «Дубна» прошёл первый «Форум работодателей»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров принял участие в первом «Форуме работодателей» в Государственном университете «Дубна». Представители городской администрации, ВУЗа и предприятий наукограда обсудили системную подготовку кадров.
«Главная цель форума: уже сегодня понять, какие специалисты будут нужны в ближайшие годы и подготовить их для города. В университете отметили, что готовы давать положительный ответ на любую кадровую заявку со стороны работодателя, а также стать своего рода кадровым хабом, через который в наукоград будут попадать выпускники ведущих вузов страны», — написал Максим Тихомиров в своём Телеграм-канале.
Глава муниципалитета отметил наличие такой потребности, так как в настоящее время внешний поток специалистов, приезжающих на работу в Дубну, составляет 32-34% против 20% в прошлые годы.
«Внешний поток растёт, наших кадров не хватает. Сейчас вместе с университетом поставили задачу максимально эффективно выстроить работу, получить обратную связь от предприятий и скорректировать учебные программы по подготовке кадров», — заключил Максим Тихомиров.
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