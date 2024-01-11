Резидент ОЭЗ «Дубна» планирует выпустить 200 тысяч единиц российских подшипников

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
«Наша первая производственная площадка в 1,5 тысячи квадратных метров оснащена самым передовым оборудованием.Накануне нового года нам из Китая был отгружен вертикальный центр двухсторонней плоской шлифовки, который используется для скоростной шлифовки торцов подшипников и обеспечит самые высокие точностные параметры при их изготовлении. Также для проведения контроля качества мы создали на заводе современную лабораторию», - поделился гендиректор завода Сергей Ненадкевич.
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