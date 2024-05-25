В Дубне провели встречу с жителями в рамках выездной администрации

Фото: пресс-служба администраии городского округа Дубна
В Дубне прошла выездная администрация. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Встречу провели во дворе домов 3, 3А, 5 по ул. Энтузиастов в Дубне.
«На мероприятии жителям рассказали, что Дубну включили в Госпрограмму по модернизации и капремонту систем теплоснабжения. В ближайшее время начнётся реконструкция трёх магистральных сетей в районе Большой Волги. Пояснили, что придётся потерпеть неудобства, но без этого не провести ремонт, а он необходим, иначе зимой на теплосетях могут произойти аварии», — подчеркнул глава округа Максим Тихомиров.
Кроме этого, жителям рассказали о предстоящих проектах в округе, а именно о создании велодорожки «Дубненская кругосветка», реконструкции очистных сооружений, благоустройства сквера им. А.П. Журавлева и строительстве детской поликлиники.
Читайте также:
В Дубне провели экологическую акцию к Дню Волги
Глава Дубны Тихомиров оценил готовность набережной Волги к пляжному сезону
Капитальный ремонт в школе №1 подмосковной Дубны будет завершён в срок
Мира Полтева