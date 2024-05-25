В Дубне провели экологическую акцию к Дню Волги

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
День Волги в Дубне отпраздновали экологической акцией, организованной Сбербанком. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Мероприятие проходило на Менделеевской набережной.
Акция проводилась в 15 городах России по всему течению реки Волга.
Глава также подчеркнул, что в наукограде — единственном городе Подмосковья, расположенном на Волге, большое внимание уделяют экологическому воспитанию. Даже дети заботятся о том, чтобы вокруг было чисто.
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Акция проводилась в 15 городах России по всему течению реки Волга.
«Хочу поблагодарить всех, кто присоединился. Ну, а тех, кто ни разу не участвовал, приглашаем. Я считаю, что вместе, большой командой, мы точно сделаем ещё больше», — отметил глава Дубны, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Максим Тихомиров.
Глава также подчеркнул, что в наукограде — единственном городе Подмосковья, расположенном на Волге, большое внимание уделяют экологическому воспитанию. Даже дети заботятся о том, чтобы вокруг было чисто.
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Мира Полтева