В Подмосковных библиотеках работают 300 книжных клубов

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Более 300 книжных клубов работают в библиотеках Подмосковья, об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Библиотека — это место, где люди становятся ближе к литературе, обмениваются читательским опытом и мнением, обсуждают новинки и учатся новым техникам понимания текста. В читальнях Подмосковья также проводятся различные мероприятия, мастер-классы, творческие встречи с авторами, спектакли и конкурсы.
Фото: БиблиоКоролёв
Например:
- В Центральной библиотеке им. Дм. Кедрина городского округа Мытищи участника клуба «Найди свою любовь» читают пьесы.
- В городском округе Дубна в библиотеке семейного чтения существует литературный клуб для подростков, где они изучают классическую отечественную литературу и учатся ее понимать, обсуждают прочитанное и делятся друг с другом своими размышлениями.
- В библиотеке Королева имеется клуб любителей поэзии, где участники разбирают стихи авторов современных и классических.
- В детской библиотеке городского округа Одинцово проходят путешествия «Книгогид», которые расширяют знания о русской литературе.
- В Григорьевской сельской библиотеке городского округа Луховицы работает клуб для дошкольников, которые направлен на привлечение малышей к чтению. А для старшего поколения клуб «У самовара», где организуют встречи с известными творческими личностями.
- В Библиотеке — информационном центре для молодежи городского округа Электросталь существует клуб «Книжный Маркс», где ребята вместе обсуждают прочитанные книги.
Такое совместное изучение прочитанного дает возможность выслушать все точки зрения и сформулировать свою — осознанную и осмысленную, то есть развивает когнитивную функцию человека.
К тому же, всем известно, как порой сложна литература: классика содержит в себе необозримо большое количество смыслов, дойти до которых можно постепенно, перечитывая и переосмысляя.
Фото: Библиотека для молодёжи | Электросталь
Также в библиотеках проводят различные мастер-классы. Например, недавно в Модельной библиотеке № 14 городского округа Королёв состоялся мастер-класс по финансовой грамотности, на котором эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Лебедева Екатерина поделилась ценной информацией о просветительских материалах, разработанных для разных возрастных групп.
Фото: БиблиоКоролёв
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