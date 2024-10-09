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В Подмосковных библиотеках работают 300 книжных клубов

09 октября 2024, 18:21
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Более 300 книжных клубов работают в библиотеках Подмосковья, об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.


Библиотека — это место, где люди становятся ближе к литературе, обмениваются читательским опытом и мнением, обсуждают новинки и учатся новым техникам понимания текста. В читальнях Подмосковья также проводятся различные мероприятия, мастер-классы, творческие встречи с авторами, спектакли и конкурсы.
Фото: БиблиоКоролёв

Например:
  • В Центральной библиотеке им. Дм. Кедрина городского округа Мытищи участника клуба «Найди свою любовь» читают пьесы.
  • В городском округе Дубна в библиотеке семейного чтения существует литературный клуб для подростков, где они изучают классическую отечественную литературу и учатся ее понимать, обсуждают прочитанное и делятся друг с другом своими размышлениями.
  • В библиотеке Королева имеется клуб любителей поэзии, где участники разбирают стихи авторов современных и классических.
  • В детской библиотеке городского округа Одинцово проходят путешествия «Книгогид», которые расширяют знания о русской литературе.
  • В Григорьевской сельской библиотеке городского округа Луховицы работает клуб для дошкольников, которые направлен на привлечение малышей к чтению. А для старшего поколения клуб «У самовара», где организуют встречи с известными творческими личностями.
  • В Библиотеке — информационном центре для молодежи городского округа Электросталь существует клуб «Книжный Маркс», где ребята вместе обсуждают прочитанные книги.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Такое совместное изучение прочитанного дает возможность выслушать все точки зрения и сформулировать свою — осознанную и осмысленную, то есть развивает когнитивную функцию человека.
К тому же, всем известно, как порой сложна литература: классика содержит в себе необозримо большое количество смыслов, дойти до которых можно постепенно, перечитывая и переосмысляя.


Фото: Библиотека для молодёжи | Электросталь

Также в библиотеках проводят различные мастер-классы. Например, недавно в Модельной библиотеке № 14 городского округа Королёв состоялся мастер-класс по финансовой грамотности, на котором эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Лебедева Екатерина поделилась ценной информацией о просветительских материалах, разработанных для разных возрастных групп.
Фото: БиблиоКоролёв

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В Серпухове открывается выставка местных фотографов

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В Красногорске 13 октября состоится постановка спектакля «Пушкин. Дорожные истории»
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#библиотека
В Серпухове открывается выставка местных фотографов
09 октября 2024, 18:03

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Юбилейная отчётная выставка серпуховского фотоклуба откроется в Музейно-выставочном центре Серпухова в четверг, 10 октября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В экспозиции будет представлены фотографии, созданные в разных жанрах: портреты, пейзажи, жанровые сцены и натюрморты. Участники покажут своё видение и умение передавать красоту окружающего мира через объектив камеры», — говорится в сообщении.
Открытие выставки состоится 10 октября в 17:10. Вход свободный. Экспозиция будет работать до 3 ноября. Музейно-выставочный центр расположен по адресу: город Серпухов, улица Горького, дом №5-б.

Ранее сообщалось, что в Красногорске 13 октября состоится постановка спектакля «Пушкин. Дорожные истории». Подробнее об этом — в материале «Радио 1».

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#серпухов
#выставка
#фотовыставка
#культура
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В Красногорске хор русской песни «Надежда» выступил в пансионате «Опека»
09 октября 2024, 16:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

В Красногорске состоялся концерт хора русской песни «Надежда» для пожилых людей в пансионате «Опека». Мероприятие оставило незабываемые впечатления у зрителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В зале царила тёплая и душевная атмосфера. Зрители с удовольствием слушали песни в исполнении хора, наслаждаясь задорными мелодиями и красивыми голосами артистов.

Концерт прошёл успешно, зрители долго аплодировали и просили артистов вернуться вновь. Это подчёркивает важность подобных мероприятий для пожилых людей, так как они чувствуют свою значимость и любовь окружающих, а также получают заряд положительных эмоций.

Такие мероприятия способствуют укреплению связей между поколениями, создавая атмосферу взаимопонимания и уважения.

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#московская область
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В Красногорске 13 октября состоится постановка спектакля «Пушкин. Дорожные истории»
09 октября 2024, 16:35

Фото: пресс-служба администрации г.о Красногорск

13 октября при поддержке Министерства культуры Российской Федерации пройдёт спектакль «Пушкин. Дорожные истории» в рамках проекта «Театр в усадьбах». Спектакль будет представлен театром на Литейном, сообщает пресс-служба ​администрации городского округа Красногорск.
В первом действии зрители увидят постановку «Станционный смотритель» по одноимённой повести из цикла «Повести Белкина», которую можно считать сентиментальным шедевром. Сюжет разворачивается вокруг извечного конфликта поколений, поиска романтической любви и счастья, независимо от цены, которую приходится платить.

Во второй акте спектакля гости увидят постановку «Граф Нулин» — пародию на изящную поэму Александра Пушкина «В два утра». Здесь лёгкая ирония сочетается с острым юмором, а спектакль наполнен вокальными номерами, сочетающими старинные русские песни, романсы XIX века и фрагменты популярных оперетт.

«Мы не побоялись объединить эти две истории, вышедшие из-под пера великого классика. Разные по настроению, по ритмической природе текста, по социальному положению героев и глубине драматизма, обе они очень романтичны и увлекательны», — рассказал режиссёр-постановщик Сергей Морозов.

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#цены
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#красногорск
#московская область
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Московский камерный оркестр Musica Viva выступил для раненых бойцов СВО
Московский камерный оркестр Musica Viva проведет концерты для раненых бойцов СВО
09 октября 2024, 12:35

Фото: istockphoto/Tomasz Śmigla

Московский камерный оркестр Musica Viva активно проводит концерты для раненых бойцов специальной военной операции (СВО). Эти выступления проходят как на площадках концертных организаций, так и в госпиталях, в сотрудничестве с благотворительным фондом «Наша сила добра». Об этом сообщил 9 октября департамент культуры Москвы.
Фонд «Наша сила добра» основали в марте 2023 года. Его цель — помочь участникам СВО с ограниченными возможностями адаптироваться к жизни и научиться необходимым навыкам.

Сотрудничество между фондом и оркестром началось 23 января, когда десять раненых бойцов, включая инвалидов-колясочников, посетили концерт в московском зале «Зарядье». Позже они стали зрителями в Большом зале Московской государственной консерватории и Концертном зале имени П. И. Чайковского.

Кроме того, участники СВО и их семьи могут воспользоваться 10-процентной скидкой на рыбных рынках в Северо-Западном и Восточном округах Москвы. Эта программа охватывает рынок «Москва — на волне» и недавно открывшийся рынок в Митине.

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#концерт
#семьи
#программа
#фонд
#сво
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Уникальная клинская библиотека стала участницей всероссийского конкурса
08 октября 2024, 17:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Модельная библиотека «PRОзнание», менее года назад открывшаяся при лицее им. Д. И. Менделеева в Клину, участвует во всероссийском конкурсе «ПРОдвижение» в номинации «Библиотека как бренд», сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
«Приём заявок на участие завершился 1 октября и после этого начался конкурсный этап, он продлится до 1 ноября. Победителей объявят 3 ноября, они получат дипломы, денежные призы и памятные подарки», — говорится в сообщении.
Библиотека «PRОзнание» является первой в Московской области модельной библиотекой. Её посещают не только ученики лицея, но и ребята из соседних школ и детских садов.

Ранее сообщалось, что всего от Московской области в конкурсе «ПРОдвижение» участвуют семь библиотек. Помимо клинской, это библиотеки Воскресенска, Егорьевска, Зарайска, Жуковского, Истры и Королёва.

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#клин
#библиотека
#конкурс
#культура
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Серпуховские артисты цирка стали лауреатами Всероссийского фестиваля
08 октября 2024, 09:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Воспитанницы цирковой студии «Марион» серпуховского дворца культуры «Исток» Анна Джуринская и Ольга Красневская получили награды пятого Всероссийского фестиваля любительских цирковых коллективов «Мой чудесный цирк! Отрада зажигает звезды», сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
«Представительницы Серпухова вошли в число лучших. Анна Джуринская стала лауреатом II степени, а Ольга Красневская - лауреатом III степени», — говорится в сообщении.
Участники фестиваля демонстрировали свои навыки и искусство в разных цирковых жанрах. Для жюри и зрителей выступали акробаты, жонглёры, эквилибристы, представлены были и различные оригинальные номера.

Фестиваль проводился в Москве 6 октября.

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#серпухов
#цирк
#культура
#награды
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В Серпухове открылась выставка резьбы по дереву
08 октября 2024, 09:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Выставка резьбы по дереву «От ремёсел к искусству» открылась в Музейно-выставочном центре Серпухова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В экспозиции представлено около 220 работ таких мастеров, как Сергей Уласевич и Иван Мурзенко, а также его учеников: Александра Юнашева, Сергея Силаева, Матвея Красивова, Александра Есипова и Владимира Маркина», — говорится в сообщении.
Посетители выставки смогут увидеть различные резные скульптуры, игрушки, деревянные резные панно и многое другое.

Отмечается, что на открытии выставки Иван Мурзенко провёл для всех желающих мастер-класс резьбы по дереву.

Выставка будет работать до 30 октября.

Музейно-выставочный центр расположен по адресу: город Серпухов, улица Горького, дом №5-б.

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#серпухов
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Как в Подмосковье прошло общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!»
07 октября 2024, 18:19

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

5 октября в парках Подмосковья состоялось общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!». В 70 парках разных уголков Московской области побывали свыше 30 тысяч человек. Такие данные огласили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Для гостей прошли мастер-классы и лекции с приглашенными экспертами, ярмарки, спортивные соревнования, музыкальные и театральные концерты. В некоторых парках прошел забег в дождевиках «На перегонки с осенью». После всех активностей посетителей ждал горячий чай и сладкие угощения.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

  • В городском округе Дубна в парке прошел забег, мастер-класс по карвингу, ярмарка «Ремесленников Дубны» и фотосессия у самовара. Для детей была организована анимация и различные интересные конкурсы.
  • В городском округе Реутов также состоялся спортивный забег и лекция по планированию территории участка методом пермакультуры от Татьяны Чистяковой — ландшафтного архитектора и дизайнера. В творческих мастер-классах, которые проходили тоже на площадке, могли принять участие посетители разных возрастов. Завершилось мероприятие концертной программой студии-школы Аллы Духовой Todes.
  • В городском округе Воскресенск прошел спортивный забег «Воскресенская верста-2024», ярмарка народных промыслов, где гости могли приобрести самую разную продукцию. Также на площадке работала фотозона в осеннем стиле. Концертная программа, в которой приняли участие местные творческие коллективы, удивила и порадовала гостей.
  • В Сергиево-Посадском городском округе прошла викторина по биографии писателя С.Т. Аксакова, также прошло «Чаепитие с Аксаковым». Для маленьких гостей была организована интерактивная программа с ростовыми куклами «Волшебное путешествие в страну урожая». На развернувшейся осенней ярмарке гости могли приобрести фермерские продукты и сувениры ручной работы. Завершился день красивым концертом.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Все праздничные зоны и площадки были организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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В Павловском Посаде 11 октября состоится концерт в честь композитора Павла Аедоницкого
07 октября 2024, 17:28

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад.

11 октября в 18:00 в Детской музыкальной школе имени Е. П. Дербенко пройдёт концерт, посвящённый памяти советского и российского композитора, народного артиста России Павла Аедоницкого. Мероприятие под названием «Душевный разговор» будет включать выступления артистов Москонцерта и творческих коллективов из Павлово-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад.
Павел Аедоницкий провёл более двадцати лет на своей даче в деревне Ковригино, посвятив региону множество музыкальных произведений, в том числе композиции «Павловский Посад» и «Москва, береги Подмосковье».

За свою карьеру Аедоницкий написал более двухсот песен, а также музыку для шестидесяти спектаклей и фильмов, детской оперетты «Репка», вокально-симфонической сюиты «Юные целинники», оркестровых и хоровых произведений.

Исследователи творчества Павла Аедоницкого подчёркивают, что его произведения отражают широту и поэтичность русской души.

Вход на мероприятие свободный, возрастное ограничение — 6 .

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