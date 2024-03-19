В Дубне в этом году модернизируют систему теплоснабжения

Фото: телеграм-канал Максим Тихомирова
В Дубне к началу отопительного периода 2024-2025 годов планируется выполнить капремонт самых изношенных участков теплосетей. Об этом сообщил глава городского округа Максим Тихомиров.
Речь идёт о теплосетях от ул. 9 Мая до ул. Вокзальной, а также на улицах Вернова, Промышленной и Энтузиастов. Зона ремонта может быть расширена после того, как теплоэнергетики в мае-июне проведут гидравлические испытания.
Он напомнил, что в Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва проводится программа повышения надёжности электроснабжения.
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«И главное, прорабатывается вопрос реконструкции котельной №3 на ул. Тверской. Будет заменён один котёл и установлен дополнительный. Также пройдёт капремонт котельной №1 на ул. Промышленной. Там заменим котёл и кабель резервного питания. Главная задача – обеспечить Дубну надёжным теплоснабжением и свести к минимуму аварийные ситуации», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
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Лора Луганская