В Дубне прошли соревнования по подледному лову

Фото: пресс-служба жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Специалисты МО АВС завоевали «бронзу» в соревнованиях по подледному лову. Об этом сообщила пресс-служба жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Соревнования проводились на территории Московского моря в районе плотины Иваньковской ГЭС городского округа Дубна.
стоит отметить, что в се участники соревнований поделились положительными эмоциями об организации и соблюдении всех правил проведения закрытия сезона.
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«В мероприятии приняли участие пять команд — коллективы администрации городского округа Дубна, водоканал города Дубна (ПТО ГХ), ГКУ МО «МОС АВС», Мособлпожспас и коллектив из Сергиево-Посадского городского округа.По итогам состязаний команда ГКУ МО «МОС АВС» завоевала третье место», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева