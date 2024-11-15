В двух домах одинцовского ЖК «Резиденция Сколково» началась передача ключей

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Ключи начали передавать собственникам квартир в двух новостройках, возведённых в жилом комплексе «Резиденция Сколково» — на территории рабочего посёлка Заречье Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«К заселению готовятся корпуса 3.1 и 3.2. Для удобства собственников предусмотрено подписание документов в электронном виде. Всем владельцам квартир направлено СМС-уведомление со ссылкой на личный кабинет для прохождения предварительного этапа подготовки к заселению. Собственники проверяют внесённые данные и документы на подпись», — говорится в сообщении.Корпуса 3.1 и 3.2 расположены друг напротив друга и вместе образуют приватное пространство. В подъездах сделан безбарьерный вход, предусмотрены помещения для хранения колясок, установлено круглосуточное видеонаблюдение.
Читайте также:
В посёлке Некрасовский построили дом для переселенцев из аварийного жилья
Топ-10 лучших городов Московской области для комфортной жизни
В ленинском ЖК «Три квартала» ввели в эксплуатацию новостройку на 282 квартиры
Лев Каштанов