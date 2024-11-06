В посёлке Некрасовский построили дом для переселенцев из аварийного жилья

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Строительство девятиэтажного дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилого фонда завершилось в микрорайоне Строителей поселка Некрасовский Дмитровского округа, в настоящее время поданы документы на ввод новостройки в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Квартиры в новом доме получат 222 семьи. Это 574 человека, которые сейчас живут в признанных аварийными домах №№1, 2, 5 и 12 по улице Свобода и домах №№1-17 и 20-23 в микрорайоне Трудовая. Общая площадь расселяемого аварийного жилья составит свыше 13 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.Отмечается, что новостройка сдаётся с полной отделкой всех квартир.
Переселение людей из аварийных домов проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».
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