В ленинском ЖК «Три квартала» ввели в эксплуатацию новостройку на 282 квартиры

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Восемнадцатиэтажный дом с 282 квартирами, построенный в жилом комплексе «Три квартала» на территории Ленинского городского округа, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь новостройки составляет свыше 15,7 тыс. квадратных метров. Там расположены квартиры разных планировок — от однокомнатных до трёхкомнатных. На придомовой территории обустроены детские и спортивные площадки, а также зоны для выгула собак и места для отдыха», — говорится в сообщении.Жилой комплекс «Три квартала» расположен в десяти минутах езды от метро «Домодедовская», в состав ЖК входит одиннадцать 18-этажных жилых корпусов.
Отмечается, что застройщики в Московской области создают за свой счёт всю необходимую для жителей новостроек социальную инфраструктуру. Эти работы ведутся в рамках договоров о комплексном развитии территории.
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