В двух домах ЖК «Миловидное» начали выдавать ключи

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В жилом комплексе «Миловидное» началась выдача ключей для двух семнадцатиэтажных домов общей площадью 52 тысячи квадратных метров. Девелоперская компания Ingrad построила этот ЖК в Ленинском городском округе, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Кроме того, на территории был открыт детский сад на 85 мест. Его общая площадь составляет 1100 квадратных метров.
Так же во дворе жилого комплекса отсутствуют автомобили, есть детские площадки для разных возрастов, спортивная зона с тренажёрами и прогулочные аллеи с местами для отдыха.
Ландшафтный дизайн двора включает разнообразные травы, кустарники и деревья. На первых этажах зданий расположены коммерческие помещения: магазины, супермаркеты и предприятия сферы услуг.
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Дайана Хусинова