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В двух домах ЖК «Миловидное» начали выдавать ключи

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

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В жилом комплексе «Миловидное» началась выдача ключей для двух семнадцатиэтажных домов общей площадью 52 тысячи квадратных метров. Девелоперская компания Ingrad построила этот ЖК в Ленинском городском округе, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В домах представлены квартиры как классического, так и европейского формата. Входные группы корпусов располагаются на уровне земли, а проходы через лобби являются сквозными. На первых этажах с витражными окнами размещены колясочные, а на подземном этаже предусмотрены кладовые помещения (келлеры).

Кроме того, на территории был открыт детский сад на 85 мест. Его общая площадь составляет 1100 квадратных метров.



Так же во дворе жилого комплекса отсутствуют автомобили, есть детские площадки для разных возрастов, спортивная зона с тренажёрами и прогулочные аллеи с местами для отдыха.

Ландшафтный дизайн двора включает разнообразные травы, кустарники и деревья. На первых этажах зданий расположены коммерческие помещения: магазины, супермаркеты и предприятия сферы услуг.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 2 декабря составила пять баллов
02 декабря 2024, 10:15

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 2 декабря, основные заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и 13 шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности при проезде по направлению к столице отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Ленинградское, Энтузиастов, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ярославское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали более 915 тысяч машин, что на 1,7% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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В Госдуме захотели запретить россиянам курить на ходу
Депутат Госдумы Хамитов предложил запретить россиянам курить на ходу
02 декабря 2024, 10:15

Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew

В Госдуме предложили запретить россиянам курить на ходу. С такой инициативой выступил депутат от «Новых людей» Амир Хамитов, пишет Telegram-канал SHOT.
По мнению парламентария, запрета на курение в общественных местах недостаточно, поскольку люди зачастую курят, передвигаясь по улицам — прохожие в это время вынуждены вдыхать дым или пар от электронных сигарет, что вредно сказывается на их здоровье.

Хамитов добавил, что из-за этого ухудшается экологическая обстановка. Введение запрета разрешит или сведет к минимуму указанные проблемы, а также избавит людей от разбросанных на асфальте бычков.

Уточняется, что соответствующий запрос уже направлен в Минздрав.

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#здоровье
#люди
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Жители Подмосковья могут получить консультацию через аппарат уполномоченного в МФЦ
02 декабря 2024, 10:13

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Жители Подмосковья, которые столкнулись с нарушением своих прав, могут получить онлайн-консультацию от сотрудников уполномоченного, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
Чтобы записаться на консультацию, нужно воспользоваться порталом государственных и муниципальных услуг Московской области.

«Юридическую консультацию можно получить с помощью дистанционного консультирования. Этот формат обращения через МФЦ был разработан для удобства наших жителей», — сообщила омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.
В день назначенной консультации заявителю необходимо посетить выбранный им МФЦ, где специалист аппарата уполномоченного проведёт консультацию посредством видеосвязи. Во время консультации гражданин сможет получить ответы на интересующие его вопросы.

Сотрудники предоставляют консультации по различным темам, таким как право на обращение и доступ к информации, жилищно-коммунальные услуги, социальное обеспечение и защита, охрана здоровья и медицинская помощь, образование, свобода творчества и многим другим.

Обратиться к уполномоченному можно следующими способами:

  • позвонить по телефону 7 (498) 602-32-20;
  • отправить электронное письмо на адрес upchmo@mosreg.ru с прикреплёнными документами, подтверждающими нарушение ваших прав;
  • заполнить форму на официальном сайте;
  • записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области для дистанционного консультирования.
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#подмосковье
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В Подмосковье провели просветительские акции по правовой помощи детям
02 декабря 2024, 10:04

Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО)

Просветительские акции и консультации, приуроченные ко Дню правовой помощи детям, провели в Московской области на общественных началах помощники подмосковного омбудсмена, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в регионе.
«Было уделено внимание антикоррупционному просвещению детей, а также финансовой грамотности и способами защиты от мошенничества», — отметила омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.
Например, в Богородском округе для студентов-электромонтажников второго курса провели лекцию, посвящённую правам и обязанностям несовершеннолетних, а в Королёве состоялось заседание Комиссии по делам несовершеннолетних.

Подросткам рассказали, куда они могут обратиться за правовой помощью, и объяснили важность такой защиты.

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В городском парке Каширы открылась резиденция Деда Мороза
02 декабря 2024, 09:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Резиденция Деда Мороза заработала в городском парке Каширы, она расположена в шатре слева от главной парковой сцены, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Как рассказала директор городского парка Каширы Олеся Кожадей, зимний сезон здесь начался с зажжения праздничной иллюминации и гирлянд на новогодних елях. В парке провели шествие барабанщиков, организовали тематическую фотозону и угощение горячим чаем из самовара. Распахнула двери и резиденция главного зимнего волшебника.

«В домике царит сказочная атмосфера: стоит нарядная елка, мерцают гирлянды, на стенах изображены лесные звери», — говорится в сообщении.
Теперь любой желающий может написать письмо с заветным желанием и опустить его в почтовый ящик Деда Мороза, установленный в резиденции.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#кашира
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#дед мороз
#почта деда мороза
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В Систему-112 и ЕДДС в Кашире поступило 1758 вызовов
02 декабря 2024, 09:18

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

С 25 ноября по 2 декабря в Систему-112 и Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Кашира поступило 1758 вызовов. Из них в ЕДДС — 514, а по единому номеру «Системы – 112», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Среди них:

  • скорая медицинская помощь — 394 вызова;
  • полиция — 104 вызова;
  • пожарная служба — 8 вызовов;
  • газовая служба — 21 вызов;
  • остальные неэкстренные вызовы — 1231 (справочные, ложные, хулиганские и другие).
Операторы «Системы – 112» Подмосковья быстро оказывают помощь и вызывают экстренные службы на место происшествия.

Звоните по номеру 112, если вам нужна помощь одной или нескольких экстренных служб.

Нельзя звонить на номер 112 из любопытства или для проверки связи, так как это отвлекает операторов от помощи тем, кто в ней действительно нуждается.

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В Московской области начали украшать подъездные группы и дворы
02 декабря 2024, 09:17

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

С приближением зимних праздников жители Московской области активно готовят свои дома и дворы к встрече Нового года. Праздничное настроение уже наполнило городские улицы, а также дворы многоэтажных домов, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Управляющие компании и неравнодушные граждане украшают входные группы и детские площадки яркими гирляндами, мишурой и светящимися фигурами.

В Красногорске уже установлены светящиеся снеговики и олени, а в Лобне — праздничные ёлки. Эти элементы декора создают атмосферу волшебства и радости, ожидаемой накануне новогодних праздников.

Если вы также хотите украсить свой двор к Новому году, можно обратиться в свою управляющую компанию.

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Украинский флаг висит у входа по адресу стартапа правнучки Чкалова
02 декабря 2024, 08:36

Фото: iStock/rarrarorro

В бельгийском городе Левен по адресу стартапа правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой* висит украинский флаг.
Ранее агентство сообщало, что Богданова* является частным предпринимателем и платит в Бельгии налоги. Она имеет право на различную деятельность: от производства мыла и моющих средств до организации мероприятий, книгоиздания и образовательных услуг.

По адресу в предместье Левена, где и зарегистрировано юрлицо Богдановой*, стоит частный двухэтажный кирпичный дом, а рядом красуется украинский флаг, который четко указывает на политическую позицию обитателей дома.

В апреле 2024 года стало известно о возбуждении в отношении правнучки Чкалова уголовного дела по статье о призывах к терроризму. Поводом, в частности, стало интервью Богдановой* журналисту Олегу Кашину**, в котором она призывала к террористической деятельности.

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* Признана террористом и экстремистом в РФ
** Признан иноагентом в РФ
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Дилеры не могут продать автомобили покинувших РФ марок
IZ.RU: Автомобили покинувших РФ марок остаются на складах у дилеров
02 декабря 2024, 07:21

Фото: iStock/Fahroni

На российских складах остаются автомобили 2022 и более раннего года выпуска европейских брендов, которые не покупают россияне. Об этом пишут передают «Известия».
По данным издания, на складах остается примерно 170 машин европейских брендов, еще 150 автомобилей китайского производства и 60, сделанных в Корее. При этом каждый год эти машины только дорожают, несмотря на отсутствие спроса.

Из 170 «европейцев» 140 продают дороже семи миллионов, такие как Mercedes, Volkswagen и британские Land Rover. Притом что некоторые из них выпустили еще в 2020 и 2021 годах, и стоили они тогда намного дешевле.

«Но с уходом некоторых брендов из России полноценно обслужить такие автомобили практически невозможно. Например, одной из сложностей становится обновление программного обеспечения», — рассказала автоэксперт Юлия Милославская.

Сейчас россияне все чаще выбирают автомобили китайского производства. Для их покупки предлагаются выгодные проценты по автокредиту. Кроме того, на сегодняшний день в России их проще обслуживать, чем «европейцев».

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BMW и Mercedes могут вернуться в Россию
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