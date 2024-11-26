В жилом комплексе «Егорово Парк» стартовало заселение последнего корпуса второй очереди

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В жилом комплексе «Егорово Парк» началось заселение последнего корпуса второй очереди. Покупатели договоров долевого участия (ДДУ) получили ключи от своих квартир раньше запланированного срока на три месяца, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Процесс заселения начался с первой секции первого корпуса, где предусмотрено 108 квартир. Более 50% семей в этом секторе уже получили ключи. Заселение второй и третьей секций здания планируется завершить до конца текущего месяца.
В девятиэтажном доме всего запланировано 684 квартиры разных планировок: от небольших до просторных вариантов. Новосёлы получили жильё с чистовой отделкой. Некоторые квартиры были переданы жильцам с меблированными комплектами. Этот вариант можно было включить в ипотечный платёж.
Рядом с новым домом обустроена зона для отдыха, спорта и развлечений: игровые площадки для детей разных возрастов, тренажёрный зал с современным оборудованием, лавки и навесы для защиты от осадков. Кроме того, рядом со входом в секцию расположены велопарковки.
Жилой комплекс «Егорово Парк» расположен в городском округе Люберцы Московской области. В рамках проекта будут построены четыре детских сада на 1100 мест, две школы на 2300 учеников и поликлиника на 305 посещений в смену.
Читайте также:
В жилом комплексе «Пироговская Ривьера» возводят школу на 600 мест
В подмосковном ЖК «Одинград. Семейный» началась выдача ключей
В девятиэтажном доме всего запланировано 684 квартиры разных планировок: от небольших до просторных вариантов. Новосёлы получили жильё с чистовой отделкой. Некоторые квартиры были переданы жильцам с меблированными комплектами. Этот вариант можно было включить в ипотечный платёж.
Рядом с новым домом обустроена зона для отдыха, спорта и развлечений: игровые площадки для детей разных возрастов, тренажёрный зал с современным оборудованием, лавки и навесы для защиты от осадков. Кроме того, рядом со входом в секцию расположены велопарковки.
Жилой комплекс «Егорово Парк» расположен в городском округе Люберцы Московской области. В рамках проекта будут построены четыре детских сада на 1100 мест, две школы на 2300 учеников и поликлиника на 305 посещений в смену.
Читайте также:
В жилом комплексе «Пироговская Ривьера» возводят школу на 600 мест
В подмосковном ЖК «Одинград. Семейный» началась выдача ключей
Готовность образовательного комплекса в красногорском ЖК «Тетрис» достигла 85%
Дайана Хусинова