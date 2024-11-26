В жилом комплексе «Южная Битца» в эксплуатацию ввели дом на 780 квартир

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Микрорайон «Южная Битца» пополнился новым жилым домом на 780 квартир с подземным паркингом на 309 машиномест, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Кроме того, на прилегающей территории создан полноценный спортивный комплекс: две спортивные площадки для баскетбола и волейбола, а также футбольное поле.
Одновременно с жилым зданием был введён в эксплуатацию подземный паркинг на 309 машиномест, оснащённый отбойниками для колёс.
На данный момент проект выполнен более чем на 80%: построено 10 жилых домов, два детских сада на 325 мест каждый, муниципальная школа на 1550 учеников и поликлиника с пропускной способностью 355 посещений в смену. В настоящее время ведётся строительство ещё одной школы на 1150 мест, жилого корпуса и детского сада на 325 мест.
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Дайана Хусинова