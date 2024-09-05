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В двух наро-фоминских школах открыли «Точки роста»

05 сентября 2024, 18:27
Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

В двух школах Наро-Фоминского городского округа открыли «Точки роста» – центры научной и технологической направленностей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В двух школах Наро-Фоминского городского округа открыли «Точки роста» – центры научной и технологической направленностей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«Точки роста» были созданы в Селятинской школе №2 и Софьинской школе в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Центры представляют собой структурные подразделения образовательных учреждений, расположенных как в сельской местности, так и в малых городах.


«Центр «Точка роста» – это место, где начнут пробовать силы будущие учёные и исследователи. Они созданы для формирования современных навыков и компетенций по таким общеобразовательным предметам, как информатика, технология, математика, физика, химия», биология» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Центры оборудованы цифровыми лабораториями. Там есть роботы-манипуляторы, конструкторы для практики программирования, современные образовательные наборы для изучения робототехнических систем», – говорится в сообщении.
Право открыть центры «Точка роста» было предоставлено директорам школ, педагогам, ученикам, родителям и заместителю главы Наро-Фоминского городского округа Светлане Малыхиной.
«Благодаря таким центрам школьники смогут всесторонне развиваться, открывая для себя новые возможности. Работа центров «Точка роста» расширит возможности предоставления качественного современного образования, поможет сформировать и развить у учеников современные естественнонаучные и технологические навыки», – сказала Малыхина.
Педагоги провели мастер-классы по использованию цифрового лабораторного оборудования по биологии, лабораторный практикум по физике, показали химические опыты.

В администрации напомнили, что в Наро-Фоминском городском округе уже создано 15 подобных центров.

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#московская область
#образование
«Кто не учит – не пускать»: Медведев призвал изменить подход к детям мигрантов в школах
Медведев: детей мигрантов в школах надо заставить учить русский язык
05 сентября 2024, 18:15

Фото: iStock/ipolonina

Мигрантов, обучающихся в российских школах, необходимо заставить выучить русский язык. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что делать это надо постепенно и не прибегая к хамству.

При этом добавил, что недопустимо, когда три четверти класса не говорит по-русски. А если же не будут учить, то придётся «не пускать» их в школы.

Ранее, в июне прошлого года Медведев также поднимал тему детей мигрантов. Тогда он заявил, что в некоторых классах каждый пятый ребёнок не разговаривает на русской языке. Это, в свою очередь, приводит к обособленности и агрессии.

Также он уточнял, что в регионах были зафиксированы классы, в которых более 20% учеников могут не знать русский язык.

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Москвичам раскрыли, какая погода будет ожидать их в День города
Синоптик Позднякова спрогнозировала летнее тепло в столице в выходные
05 сентября 2024, 18:10

Фото: iStock/TomasSereda

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что 7 и 8 сентября в Москве в День города в Москве установится по-летнему тёплая погода.
«Будет переменная облачность без осадков и сильного ветра. В субботу днём – 23-25°C, а в воскресенье – на градус повыше. Это вполне комфортная и ещё по-летнему тёплая погода», — отметила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

А научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в начале следующей недели Центральную Россию также ожидает августовская погода.

«Происходит климатическое и сезонное понижение температуры. И поэтому погода совсем не сентябрьская, а такая хорошая августовская погода. И всё, что я говорю, это на самом деле характерно для всего центра Европейской России», — пояснил в беседе с RT Вильфанд.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявлял, что жители Московского региона встретят тёплое начало осени.

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#осень
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На Горьковском направлении ЦППК запустят компенсационные автобусы
05 сентября 2024, 17:52

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

8 сентября был изменён график движения пригородных поездов на Горьковском направлении.
В связи с этим Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) запустила компенсационные автобусы. Они отправляются от автовокзала Электрогорска в 5:10, 6:35 и 8:00 и прибывают на вокзал Павловского Посада в 5:45, 7:10 и 8:35.

Также автобусы отправляются от вокзала Павловского Посада в 5:55, 7:15 и прибывают на автовокзал Электрогорска в 6:30 и 7:50.

Расписание составлено с учётом изменений в графике движения электричек. Чтобы воспользоваться автобусами, необходимо иметь при себе действующий билет на пригородный поезд.

Обратите внимание, что фактическое время отправления может меняться в зависимости от дорожной ситуации.

Источник: АО «Центральная ППК».

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Фермерам Подмосковья передали более 2 тысяч гектаров земли для развития агробизнеса
05 сентября 2024, 17:42

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

С начала 2024 года сельхозпроизводителям Московской области было предоставлено в аренду 64 земельных участка общей площадью более 2 тысяч гектаров, сообщает региональное Министерство имущественных отношений.

Земля предоставляется бесплатно на срок до шести лет в рамках программы «Подмосковные 10 гектаров» и в аренду без проведения торгов на срок до пяти лет. С начала года 29 крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных организаций передали 50 участков областной земли общей площадью 1751 гектар в 14 городских округах, а 9 фермеров получили 11 участков муниципальной собственности площадью 231 гектар в 10 округах. В рамках программы «Подмосковные 10 гектаров» три фермера арендовали участки общей площадью 34,8 гектара.

По информации Министерства сельского хозяйства Московской области, аграрии могут использовать земельные участки для увеличения объёмов производства и развития хозяйств по различным направлениям, таким как растениеводство, овощеводство, пчеловодство, животноводство и другие. После трёх лет аренды сельхозтоваропроизводители имеют право выкупить землю в собственность.

Для подачи заявления о предоставлении земельного участка в аренду без торгов необходимо зарегистрироваться на региональном портале государственных услуг и найти соответствующую услугу:

  • Для земельных участков, принадлежащих Московской области, — «Предоставление земельных участков, принадлежащих Московской области, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов»;
  • Для земельных участков, принадлежащих муниципальной собственности или неразграниченной государственной собственности, — «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов».
Информацию о новостях земельно-имущественной сферы региона можно найти в Telegram-канале «Всему земля МО» и группе ВКонтакте.

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За лето в санаториях бесплатно отдохнули 7 тыс. подмосковных льготников
05 сентября 2024, 17:42

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Около 7 тыс. подмосковных льготников за прошедшее лето отдохнули и укрепили здоровье в санаториях. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.
Как пояснили в ведомстве, бесплатно отдохнуть и пройти реабилитацию в санатории могут жители Московской области, имеющие федеральную или региональную льготную категорию. Это инвалиды и дети-инвалиды с сопровождающими, а также пенсионеры с низкими доходами.
«За лето порядка 7 тыс. подмосковных льготников насладились отдыхом и улучшили здоровье в санаториях. С начала года мы обеспечили бесплатными путёвками в санатории на Черноморском побережье и в средней полосе России уже более 15 тыс. льготников, а процесс получение путёвки перевели в цифровой формат», – рассказывает первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Как отмечают жители региона, отдых в санатории помогает не только восстановить силы, но и укрепить здоровье, что особенно важно в условиях постоянных стрессов.

Путёвки предоставляют на основе очерёдности и распределяют с помощью автоматической электронной системы. Получить путёвку или проверить очерёдность получения можно на региональном портале госуслуг.

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В Подмосковье специалисты ухаживают за львятами, которые стали жертвами уличных фотографов
05 сентября 2024, 17:19

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

2 маленьких львенка, мальчик и девочка, пострадали от жестокого обращения уличных фотографов, которые использовали их для фотосессий с туристами на юге страны. В результате плохих ​условий содержания здоровье малышей ухудшилось.
Львята были спасены, но их состояние остаётся тяжёлым. У девочки наблюдаются признаки истощения, а у мальчика сломана лапка, что ограничивает его подвижность.

Ветеринары государственной ветеринарной службы осмотрели животных и приняли решение поместить их на десятидневный карантин.Сейчас львята находятся в безопасности в подмосковном приюте Парк львов «Земля Прайда» в городском округе Клин, где за ними ухаживают опытные специалисты.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминает о том, что жестокое обращение с животными влечёт за собой ответственность. Согласно статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание может варьироваться от штрафа в размере до 80 тыс. руб до лишения свободы. Если преступление совершено в отношении нескольких животных, группой лиц, в присутствии малолетних, с применением садистских методов или с публичной демонстрацией, штраф может составить от 100 до 300 тысяч рублей, а также возможно лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

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#приют
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Премьер Косово Курти извинился за неверно решенное уравнение перед школьниками
05 сентября 2024, 17:12

Фото: istockphoto/tiero

Премьер-министр Косово Альбин Курти извинился за неверно решенное линейное уравнение во время посещения одной из школ в Подуево. Об этом он написал в своих соцсетях. Вместо правильного ответа «0» он вывел на доске цифру «5», а весь класс стал ему аплодировать.
«Я прошу прощения. Решение этого уравнения, как вы знаете лучше вашего премьер-министра, x = 0», — написал Курти.
Премьер также добавил, что если бы он оказался на месте любого ученика в классе, то вряд ли бы смог набрать проходной балл на экзамене.

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#школа
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В подмосковные школы пошли более 560 детей из Курской области
05 сентября 2024, 17:09

Фото: телеграм-канал Игоря Брынцалова

Обучение в подмосковных учреждениях образования начали более 560 детей школьного возраста из Курской области. Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Мы оперативно разместили жителей Курской области. В основном это дети и их родители. Сейчас 566 мальчишек и девчонок пошли в наши школы. Для них организованы питание и подвоз к месту учёбы. Важно, чтобы мы сопровождали эти процессы, чтобы у детей были сезонная одежда, все учебники и канцелярия», – сказал Брынцалов.
По его словам, Московская область активно помогает курянам. Например, в четверг из Мытищ отправился уже четвёртый региональный гуманитарный конвой. В составе груза – предметы первой необходимости, продукты и одежда. С момента начала трагических событий единороссы вместе с жителями собрали более 46 тонн гумпомощи.

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#курская область
#гуманитарная помощь
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#подмосковье
#московская область
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В Московской области отремонтировали 12 остановочных павильонов
05 сентября 2024, 16:40

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Сотрудники «Мосавтодора» отремонтировали остановочные павильоны на 9 региональных трассах в 6 городских округах, сообщает Министерство транспорта Московской области.
Чтобы повысить уровень комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта, специалисты оперативно отремонтировали остановки на улице Транспортной в Реутове, Первомайской улице в Щёлково, Городищенской улице в Ступино, 1-й Московской улице в Серпухове, улице Скрипина в микрорайоне Авиационный в Домодедово, а также на Быковским шоссе в городе Раменское, Жуковского шоссе в селе Быково и дороге возле посёлка Всесоюзного электротехнического института имени Ленина.

В ведомстве отметили, что проверка состояния дорог проводится еженедельно. В ходе проверок специалисты обращают особое внимание на остановочные пункты, дорожные знаки, ограждения, линии освещения и светофоры.

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