В двух наро-фоминских школах открыли «Точки роста»

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.
В двух школах Наро-Фоминского городского округа открыли «Точки роста» – центры научной и технологической направленностей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В двух школах Наро-Фоминского городского округа открыли «Точки роста» – центры научной и технологической направленностей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Точки роста» были созданы в Селятинской школе №2 и Софьинской школе в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Центры представляют собой структурные подразделения образовательных учреждений, расположенных как в сельской местности, так и в малых городах.
В администрации напомнили, что в Наро-Фоминском городском округе уже создано 15 подобных центров.
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«Точки роста» были созданы в Селятинской школе №2 и Софьинской школе в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Центры представляют собой структурные подразделения образовательных учреждений, расположенных как в сельской местности, так и в малых городах.
«Центр «Точка роста» – это место, где начнут пробовать силы будущие учёные и исследователи. Они созданы для формирования современных навыков и компетенций по таким общеобразовательным предметам, как информатика, технология, математика, физика, химия», биология» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Центры оборудованы цифровыми лабораториями. Там есть роботы-манипуляторы, конструкторы для практики программирования, современные образовательные наборы для изучения робототехнических систем», – говорится в сообщении.Право открыть центры «Точка роста» было предоставлено директорам школ, педагогам, ученикам, родителям и заместителю главы Наро-Фоминского городского округа Светлане Малыхиной.
«Благодаря таким центрам школьники смогут всесторонне развиваться, открывая для себя новые возможности. Работа центров «Точка роста» расширит возможности предоставления качественного современного образования, поможет сформировать и развить у учеников современные естественнонаучные и технологические навыки», – сказала Малыхина.Педагоги провели мастер-классы по использованию цифрового лабораторного оборудования по биологии, лабораторный практикум по физике, показали химические опыты.
В администрации напомнили, что в Наро-Фоминском городском округе уже создано 15 подобных центров.
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Лора Луганская