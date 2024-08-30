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Выпускнице Наро-Фоминской школы вручили подарки за 100 баллов на ЕГЭ

30 августа 2024, 11:03
Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Стобалльницу ЕГЭ по литературе Анастасию Ищенко, закончившую Наро-Фоминскую школу №1, поздравили с успехом в администрации округа и вручили памятные подарки, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«100 баллов по итогам ЕГЭ — это высочайший результат усердия, личного огромного труда, целеустремленности и любви к знаниям. Такой результат невозможен без учителей, вложивших в победу своих учеников не только знания и опыт, но и душевную теплоту и заботу. А родительская любовь и поддержка дала самое важное — уверенность в своих силах и цель, ради которой стоит стараться», — сказала замглавы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.
Анастасия поступила в Московский педагогический государственный университет, успехов на новом поприще ей пожелал глава округа Роман Шамнэ.



«Впереди студенческая жизнь, пусть она будет только в радость!» — добавил Роман Шамнэ.

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Следователи допросили жену и детей арестованного генерала Попова
30 августа 2024, 11:06

Фото: istockphoto/Atstock Productions

Военные следователи допросили жену бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии запаса Павла Попова и двоих его детей. Допрос вёлся по делу о хищениях при строительстве и эксплуатации парка «Патриот».
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, следователи допросили жену генерала Попова Ларису и двоих его сыновей, Валентина и Романа, не уточнив процессуальный статус членов семьи задержанного экс-замминистра обороны. При этом адвокат Попова Игорь Дюкин рассказал агентству, что не располагает информацией о следственных действиях с членами семьи своего подзащитного.

Старший сын Попова Роман некоторое время продавал через интернет военную амуницию. Кроме того, он являлся основателем и владельцем Химкинской федерации каратэ киокусинкай. В собственности Романа находится квартира в Химках стоимостью 35 миллионов рублей.

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Бывший экскурсовод парка «Патриот» подал в суд на арестованного генерала Попова
30 августа 2024, 10:32

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Житель Москвы, работавший экскурсоводом в парке «Патриот», подал иск к генералу Павлу Попову, который, будучи заместителем министра обороны РФ, курировал работу учреждения. Об этом говорится в судебных материалах.
Изначально мужчина хотел привлечь к ответственности министерство культуры РФ, сообщает РИА Новости. В иске он перечислил множество нарушений условий хранения музейных экспонатов, о чём он, по его словам, неоднократно информировал администрацию парка. На заседание истец не явился, а суд пришёл к выводу, что чиновники министерства культуры не совершали никаких нарушений.

Весной 2024 года экскурсовод подал в суд на генерала Павла Попова. Суть и содержание иска не раскрывается. Беседа была назначена на сентябрь. В настоящее время экс-замминистра Попов арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

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В основание строящейся школы на 1100 мест в Химках заложили капсулу времени
30 августа 2024, 10:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

В химкинском микрорайоне Подрезково дали страт строительству школы, рассчитанной на 1100 учеников, в фундамент будущего учебного заведения заложили капсулу времени, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В церемонии приняли участие глава округа Химки Дмитрий Волошин, председатель окружного Совета депутатов Сергей Малиновский, директор проекта Марк Рябков, а также жители микрорайона Подрезково.
«Символично, что именно сегодня, в преддверии Дня знаний, мы даем старт строительству новой школы. Жители микрорайона Подрезково очень ждут её открытия. Это большое событие для молодых родителей и семей с детьми, которые должны быть в полной мере обеспечены комфортными условиями жизни», — сказал Дмитрий Волошин.
Он добавил, что строительство объектов социальной инфраструктуры ведётся на всей территории округа Химки и отметил, что поддержку в этом оказывает губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Новая школа будет построена на территории ЖК «1-й Шереметьевский», сдать объект в эксплуатацию планируется в 2025 году.

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#школа
#строительство
#дмитрий волошин
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Загруженность дорог Подмосковья утром 30 августа составила 4 балла
30 августа 2024, 10:01

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается степень транспортной загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 30 августа, сложности с проездом отмечаются при движении по направлению к Москве на участках четырёх федеральных трасс и девяти шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Заторы фиксируются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон», М-2 «Крым» и трассе А-105, соединяющей столицу и аэропорт Домодедово, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Варшавское, Минское, Щёлковское, Рязанское, Каширское, Ленинградское, Носовихинское и Дмитровское», — говорится в сообщении.
В министерстве призвали подмосковных водителей не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров.

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Готовность капремонта котельной «Беспятово» в Зарайске превысила 70%
30 августа 2024, 09:49

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Зарайскую котельную «Беспятово», являющуюся одной из крупнейших в округе, капитально ремонтируют, в настоящее время строительная готовность объекта составляет более 70 процентов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Объект расположен на Советской улице. В котельной провели разборку обмуровки котла и сейчас специалисты монтируют новое оборудование», — говорится в сообщении.
Отремонтированная котельная обеспечит надёжное снабжение горячей водой и отоплением около девяти тысяч жителей Зарайска. Кроме того, благодаря новому оборудованию существенно сократятся выбросы в атмосферу вредных веществ.

«Капремонт котельной в Зарайске — важный шаг в повышении качества теплоснабжения для тысяч жителей округа. Мы следим за соблюдением всех технологических процессов, чтобы гарантировать надежность и экологичность работы котельной на долгие годы», — подчеркнул глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
Отмечается, что после завершения работ в здании котельной будет проведено озеленение и благоустройство прилегающей территории.

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Школьные линейки в Москве пройдут в помещениях и без родителей
30 августа 2024, 09:19

Фото: istockphoto/Andrey Sayfutdinov

В московских школах изменили формат проведения линеек к 1 сентября. Мероприятия пройдут в закрытых помещениях и в отсутствие родителей.
Такое решение в образовательных учреждениях объясняют жаркой погодой и соображениями безопасности, передаёт РБК. Учебный год в этом году начнётся 2 сентября. Некоторые школы планируют вести онлайн-трансляцию мероприятия. Первый урок в школах в День знаний начнётся с «Разговора о важном».

Издание направило запрос в министерство просвещения, а также в Департамент образования и науки города Москвы. В пресс-службе заместителя мэра столицы Анастасии Раковой не стали комментировать информацию о линейках, сообщив, что расскажут «все по части образования» на специальной пресс-конференции, запланированной на 30 августа.

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Пять подмосковных тренеров-преподавателей получили сертификаты на соципотеку
30 августа 2024, 09:13

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Свидетельства на покупку жилья по программе «Социальная ипотека» получили пять тренеров, преподающих в подмосковных спортивных школах, церемония состоялась в Доме правительства Московской области, документы тренерам вручил первый замминистра физической культуры и спорта Подмосковья Алексей Перов, сообщает пресс-служба министерства.
«В этом году ещё пять тренеров-преподавателей получили свидетельства на получение социальной ипотеки. Это важная мера поддержки, которая позволяет нам создавать комфортные условия для наших специалистов», — прокомментировал вручение глава Минспорта региона Дмитрий Абарёнов.
Он добавил, что за семь лет действия программы квартиры по соципотеке получили 66 подмосковных тренеров.

Сейчас обладателями свидетельств на соципотеку стали тренер-преподаватель по волейболу Одинцовской спортивной школы олимпийского резерва Анна Евстифеева, тренер-преподаватель по легкой атлетике балашихинской спортшколы «Орион», тренер-преподаватель по тхэквондо областного училища олимпийского резерва №1 Шамсутдин Гамзатов, тренер-преподаватель по хоккею областной школы олимпийского резерва Максим Яшин и тренер-преподаватель по адаптивному спорту мытищинской спортшколы «Авангард» Владислав Самарин.

По программе «Социальная ипотека» основная сумма жилищного займа выплачивается в течение десяти лет из бюджета Московской области, а собственник квартиры платит только проценты по кредиту. Участниками программы, помимо тренеров, могут стать учителя, медики, молодые учёные и уникальные специалисты ОПК.

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Роскомнадзор запретил провайдерам в РФ пытаться ускорить YouTube
30 августа 2024, 08:13

Фото: istockphoto/Sorapop

Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ») предостерёг российских провайдеров от попыток ускорения видеохостинга YouTube. Этот орган является подведомственным Роскомнадзору.
Как сообщает портал Hi-Tech Mail.ru., специалисты ФГУП «ГРЧЦ» предупредили провайдеров, что совершать манипуляции с трафиком ресурсов, доступ к которым подлежит ограничениям, недопустимо. Ранее появилась информация, что провайдеры стали самостоятельно ускорять YouTube, используя технологию, перенаправляющую трафик с российских серверов компании Google на европейские.

Вскоре компании начали получать от ФГУП «ГРЧЦ» уведомления о недопустимости таких действий. Представители надзорного органа пояснили, что нарушение маршрутизации трафика ставит под угрозу техническую возможность незамедлительного ограничения доступа к интернет-ресурсу в случае возникновения такой необходимости.

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Гамбарян: почти всем пациентам с болезнью вейперов EVALI нужна госпитализация
30 августа 2024, 07:19

Фото: iStock/vadimguzhva

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «‎НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, д.м.н. Маринэ Гамбарян заявил, что практически всем пациентам с болезнью вейперов EVALI необходима госпитализация. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее Минздрав сообщил о новой болезни EVALI, вызываемой вейпами и электронными сигаретами. Симптомы заболевания напоминают коронавирусную инфекцию и включают повышенную температуру, слабость, кашель и одышку, а также изменения в легких.

В Минздраве предупредили о новой болезни из-за вейпов и электронных сигарет
В Минздраве предупредили о новой болезни из-за вейпов и электронных сигарет

По ее словам, EVALI — острое ингаляционное поражение легочной ткани. 95% пациентов с EVALI нуждаются в госпитализации в пульмонологическое или реанимационное отделение, а одной трети больных требуется искусственная вентиляция легких.

Она добавила, что болезнь была официально признана в США в 2019 году на фоне растущей эпидемии вейпинга среди подростков и молодежи. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), за год в стране было зарегистрировано более 2800 случаев госпитализации из-за EVALI, из которых 68 закончились летальным исходом.

По её словам, использование электронной продукции, содержащей безникотиновой или никотиновой, может привести не только к EVALI, но и к поражениям сосудов, сердца и респираторной системы.

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