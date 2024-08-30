Выпускнице Наро-Фоминской школы вручили подарки за 100 баллов на ЕГЭ

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Стобалльницу ЕГЭ по литературе Анастасию Ищенко, закончившую Наро-Фоминскую школу №1, поздравили с успехом в администрации округа и вручили памятные подарки, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«100 баллов по итогам ЕГЭ — это высочайший результат усердия, личного огромного труда, целеустремленности и любви к знаниям. Такой результат невозможен без учителей, вложивших в победу своих учеников не только знания и опыт, но и душевную теплоту и заботу. А родительская любовь и поддержка дала самое важное — уверенность в своих силах и цель, ради которой стоит стараться», — сказала замглавы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.Анастасия поступила в Московский педагогический государственный университет, успехов на новом поприще ей пожелал глава округа Роман Шамнэ.
«Впереди студенческая жизнь, пусть она будет только в радость!» — добавил Роман Шамнэ.
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