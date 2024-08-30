Выпускнице Наро-Фоминской школы вручили подарки за 100 баллов на ЕГЭ

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается степень транспортной загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 30 августа, сложности с проездом отмечаются при движении по направлению к Москве на участках четырёх федеральных трасс и девяти шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.