В трёх школах Наро-Фоминского округа завершают ремонт

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Ремонтные работы завершаются в трёх школах Наро-Фоминского округа, учебные заведения откроются с началом учебного года. Этот вопрос обсудили в ходе еженедельного оперативного совещания, которое провёл глава округа Роман Шамнэ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ремонт заканчивается в Ново-Ольховской школе, Алабинской школе имени Героя России С.А. Ашихмина и в Наро-Фоминской школе №9 имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта В.В. Лебедева», — говорится в сообщении.Отмечается также, что в программу капитального ремонта на будущий год вошли Васильчиновская школа, основное здание Наро-Фоминской школы №1 и второе здание Алабинской школы имени Героя России С.А. Ашихмина, а также детсад №43 в Апрелевке.
Читайте также:
Штрафы за нелегальный вывоз мусора в Наро-Фоминске достигли миллиона рублей
Власти Наро-Фоминска обсудили с жителями работу очистных сооружений
В Наро-Фоминске проведут народную экологическую акцию по очистке реки
Лев Каштанов