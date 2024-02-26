В двух округах Подмосковья проверили готовность объектов ЖКХ к паводкам

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к весенним паводкам проверили в городских округах Серебряные Пруды и Руза, работы провели сотрудники подмосковной аварийно-восстановительной службы «МОС АВС», сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«Специалисты проверили водозаборный узел (ВЗУ) дома отдыха «Лужки» в Рузском округе, а также канализационно-насосную станцию (КНС) №1 города Руза. Кроме того, были проверены котельная, водозаборный узел и КНС в округе Серебряные Пруды», — говорится в сообщении.Проверка показала, что все объекты находятся в исправном состоянии, снег по периметру зданий расчищен, водоотводы в санитарных зонах работают. Прочие противопаводковые мероприятия также проведены.
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