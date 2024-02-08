Воробьёв поручил Прокуратуре контролировать инвестпрограммы в сфере ЖКХ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«После всего, что случилось в январе, мы внесли ряд предложений в законодательство. Смысл в том, что у каждой котельной есть выручка: половина идёт на газ, а часть – на инвестиции. Но до сих пор никто не проверял, как реализуются инвестиционные программы, а эти средства часто являются источником заработка, особенно частных котельных. Поэтому мы предлагаем дать полномочия органам власти регионов централизовать строительный контроль. Таким образом, дополнительное сопровождение концессионной программы позволит нам реализовать все запланированные мероприятия», – сказал Воробьёв.
Читайте также:
Прокуратура Подмосковья решает вопросы выплат и медпомощи участникам СВО
Воробьёв раскрыл роль Прокуратуры Подмосковья в решении проблем обманутых дольщиков
Воробьёв поставил задачу подмосковной Прокуратуре обеспечить права избирателей