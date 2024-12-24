В Екатеринбурге у девяти младенцев обнаружили норовирус

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В Екатеринбурге у девяти младенцев выявили норовирус 2-го типа, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Инфекцию у малышей обнаружили после мероприятия в студии праздника, которое организовала группа их родителей.
Подчёркивалось, что на мероприятии были мать с ребенком — за сутки до встречи они обращались за медицинской помощью с признаками отравления. Во время госпитализации у младенца тоже выявили норовирус 2-го типа. Уточнялось, что дети до года употребляли в пищу готовую еду из службы доставки, что нежелательно для подобного раннего возраста.
На месте проведения встречи работники Роспотребнадзора продолжают эпидрасследование.
После мероприятия девять детей госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции.
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«Лабораторно заболевшим установлен диагноз — норовирусная инфекция 2-го типа», — отмечалось в сообщении.
Подчёркивалось, что на мероприятии были мать с ребенком — за сутки до встречи они обращались за медицинской помощью с признаками отравления. Во время госпитализации у младенца тоже выявили норовирус 2-го типа. Уточнялось, что дети до года употребляли в пищу готовую еду из службы доставки, что нежелательно для подобного раннего возраста.
На месте проведения встречи работники Роспотребнадзора продолжают эпидрасследование.
После мероприятия девять детей госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции.
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Ольга Енгалычева