Столичный Роспотребнадзор опроверг информацию об отравлении детей в школе Москвы

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Информация о том, что десятки учащихся в школе № 1512 на востоке Москвы отравились питьевой водой из кулера, не соответствует действительности. По итогам проверки было установлено, что заражение детей произошло вне образовательного учреждения.
Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора провели лабораторные исследования суточных проб питания, воды из всех кулеров, смывов с поверхностей, а также клинического материала у сотрудников школы, сообщает «Лента.ру». В результате проверки вирус в пробах обнаружен не был, что говорит о том, что источник инфекции находился вне школы.
У всех 32 детей, обратившихся в поликлиники, был выявлен норовирус — очень заразная кишечная инфекция. Попадание такого вируса в детский коллектив очень часто вызывает его активное распространение, сказала главный детский инфекционист города Москвы Людмила Мазанкова. При этом он легко лечится в домашних условиях и переносится детьми в лёгкой форме.
Всем школьникам, обратившимся в медицинские учреждения, оказана необходимая помощь. Учебный процесс в школе № 1512, на время проведения проверки переведённый в онлайн-формат, с 25 ноября возобновиться в обычном режиме.
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У всех 32 детей, обратившихся в поликлиники, был выявлен норовирус — очень заразная кишечная инфекция. Попадание такого вируса в детский коллектив очень часто вызывает его активное распространение, сказала главный детский инфекционист города Москвы Людмила Мазанкова. При этом он легко лечится в домашних условиях и переносится детьми в лёгкой форме.
Всем школьникам, обратившимся в медицинские учреждения, оказана необходимая помощь. Учебный процесс в школе № 1512, на время проведения проверки переведённый в онлайн-формат, с 25 ноября возобновиться в обычном режиме.
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Александр Бойцов