Роспотребнадзор нашел причину массового отравления детей в школе Новочебоксарска

Видео: прокуратура Чувашии
Роспотребнадзор Чувашии нашел причину массового отравления детей в школе Новочебоксарска — у заболевших выявили РНК норовируса. Об этом надзорный орган сообщил на своем сайте. Отмечается, что при этом в пищеблоке учебного заведения обнаружили ряд санитарных нарушений.
«По результатам санитарно-эпидемиологического расследования установлена причина инфекционного заболевания в пищеблоке МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4». У заболевших обнаружена РНК норовируса. В пищеблоке установлен ряд нарушений санитарного законодательства», — указано в публикации.Ранее Минздрав Чувашии сообщал, что по данным на 14:30 зафиксировано 34 обращения по линии скорой помощи. Госпитализировали пятерых, остальных отправили на амбулаторное лечение. Еще 129 пациентов — еще 129 пациентов обратились за амбулаторной помощью в поликлинику Новочебоксарского медцентра.
Напомним, прокуратура Чувашии сообщала, что после получения информации о массовом отравлении из школы попытались вывезти просрочку из столовой.
«По приезду в образовательное учреждение им был выявлен и пресечен факт попытки вывоза через запасной выход школы продуктов питания, ранее хранившихся в помещении столовой. Осмотр указанной продукции показал, что она имеет явные признаки «просрочки». К примеру, дата срока годности на тушках цыпленка была установлена — 24.10.2024», — говорится в сообщении.Читайте также:
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