В Электростали ввели режим ЧС из-за перебоев с теплоснабжением

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На территории городского округа Электросталь введён режим чрезвычайной ситуации на фоне систематических перебоев с теплоснабжением. Об этом сообщила муниципалитета Инна Волкова.
«В связи с системной некачественной работой котельной «Восточная» компании АО «ВКС», где постоянно не соблюдается температурный график, в квартиры жителей восточного района не поступает необходимое тепло. Все мероприятия, выполняемые компанией для стабилизации ситуации, результата не приносят. Котельная работает с постоянным недогревом до норматива. На этом основании принято решение на территории городского округа Электросталь 11 декабря ввести режим ЧС», – написала Волкова в своём телеграм-канале.Ранее жители города жаловались на очень низкую температуру в домах, школах, детсадах и поликлиниках. В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с правоохранителями ситуацию с отоплением в Электростали.
Читайте также:
Воробьёв потребовал наладить нормальное теплоснабжение в Электростали после сбоев в Восточной котельной
Жителям Электростали сделают перерасчёт коммунальных услуг из-за ремонта котельной
В Электростали устраняют нарушения в котельной «Восточная»
Лора Луганская