Воробьёв потребовал наладить нормальное теплоснабжение в Электростали после сбоев в Восточной котельной

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с правоохранителями ситуацию с отоплением в Электростали. Ранее жители города жаловались на очень низкую температуру в домах, школах, детсадах и поликлиниках.
Причиной была названа нестабильная работа Восточной котельной, которая находится в частной собственности. Она обеспечивает теплом более 200 многоквартирных и свыше 70 индивидуальных жилых домов, 20 социальных и около 120 коммерческих объектов.
Восточная котельная была построена 1973 году, а 2020-2021 – модернизирована. Собственник, АО «ВКС», оказался не в состоянии обеспечить её надежную работу. В котельной систематически срабатывает автоматика безопасности котлов, нарушена работа теплообменников и вспомогательного оборудования.
Составлена дорожная карта ближайших мероприятий. Так, 12 декабря котельную планируют остановить на несколько часов, чтобы провести врезку в пароводяной центральный тепловой пункт. Также будут промыты коллекторы.
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«Работа различных компаний в системе ЖКХ – очень чувствительная тема. Сегодня я хотел бы обсудить ситуацию, сложившуюся в Электростали с котельной, которая принадлежит частным лицам. От её работы зависит большое количество МКД, порядка 37 тыс жителей. В выходные был сбой, люди обратились с тревогой. Я направил в Электросталь вице-губернатора, чтобы провести все мероприятия по ремонту котельной. Ситуация требует особого внимания – мы должны гарантировать не только безопасность, но и тепло, и комфорт жителей», – сказал Воробьёв.
«Штаб в Электростали по работе Восточной котельной компании «ВКС» мы провели глубокой ночью. Оперативные решения выработаны до четверга с участием завода МСЗ, областных организаций. Ситуация с отоплением у жителей должна быть решена», – сказал вице-губернатор Евгений Хромушин.Правительство региона принимает экстренные меры, чтобы вернуть температуру в домах к нормативным показателям. Создан оперативный штаб, привлечены дополнительные специалисты, работают аварийные бригады.
Составлена дорожная карта ближайших мероприятий. Так, 12 декабря котельную планируют остановить на несколько часов, чтобы провести врезку в пароводяной центральный тепловой пункт. Также будут промыты коллекторы.
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Лора Луганская