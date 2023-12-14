В электростальской котельной «Восточная» устранили сбои насосного оборудования

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В проблемной частной котельной «Восточная» в Электростали устранили неполадки насосного оборудования. Об этом сообщила глава городского округа Инна Волкова.
«К вечеру температура на выходе из котельной «Восточная» продолжает соответствовать нормативному графику. К сожалению, из-за неполадок с насосным оборудованием в системе не хватало давления. На этот час эти неполадки устранены. Гидравлика в сетях увеличивается. Это позволит нормализовать поставку теплоносителя до конечных домов», – написала Волкова в своём телеграм-канале.По её словам, продолжает работать сводный штаб инженерно-ремонтных бригад. Особое внимание – ситуации с отоплением медицинского городка.
«После замены задвижки больничные корпуса подключат к общей системе. По информации сотрудников компании «ВКС», в ряд невысотных домов восточного микрорайона тепло не пришло из-за проблем на внутридомовых сетях. Коммунальщики ведут работы по запуску циркуляции горячей воды. Есть порывы на теплотрассах, но их устраняют оперативно, по возможности без отключения тепла, с запиткой по резервной схеме», – пояснила глава муниципалитета.Она попросила жителей, в квартирах которых тепло не во всех комнатах, направлять заявки в диспетчерскую службу ЕДС ЖКХ «Восток» по телефону 8 (800) 775-00-60.
Котельная, которая находится в частных руках, обеспечивает теплом более 200 многоквартирных и свыше 70 индивидуальных домов, 20 социальных и около 120 коммерческих объектов. Жители Электростали не раз сообщали, что из-за плохой работы котельной в квартирах, школах, детсадах и поликлиниках очень холодно. В некоторых квартирах температура опустилась до 16 градусов.
В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с правоохранителями ситуацию с отоплением в городе и направил в Электросталь вице-губернатора Евгения Хромушина для контроля за ремонтом котельной. В городе создали оперативный штаб по ситуации с теплоснабжением.
В тот же день Инна Волкова ввела режим чрезвычайной ситуации в городском округе из-за системной некачественной работы «Восточной».
Хромушин пообещал, что нормальную подачу тепла в дома жителей микрорайона Восточный восстановят к вечеру вторника. Работы в котельной завершили в запланированный срок, и температура в квартирах начала подниматься.
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Лора Луганская