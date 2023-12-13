В Электростали восстановили нормальную работу частной котельной «Восточная»

В сентябре 39-летняя американка Розмари Хейн заказала в кафе быстрого питания Chipotle буррито-боул на вынос. Результат её не устроил, и она попросила переделать блюдо, а через несколько минут вернулась, накричала на менеджера и бросила ей в лицо контейнер с горячей едой.