В Электростали восстановили нормальную работу частной котельной «Восточная»

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Частная котельная «Восточная» в Электростали работает в соответствии с температурным графиком. Об этом информировала глава городского округа Инна Волкова.
«Вчера в результате масштабных работ были отремонтированы котлы, сетевые насосы, подключена заводская бойлерная. Вечером котлы запустили. На сегодняшнее утро котельная работает в соответствии с температурным графиком», – написала Волкова в своём телеграм-канале.Она отметила, что не во всех квартирах ещё тепло, однако заверила, что сотрудники управляющих компаний налаживают внутридомовые системы.
«На это нужно время. Благодарю всех, кто подключился к урегулированию сложной ситуации и продолжает делать всё, чтобы в домах горожан восточной стороны стало теплее», – заключила глава муниципалитета.Котельная, которая находится в частных руках, обеспечивает теплом более 200 многоквартирных и свыше 70 индивидуальных домов, 20 социальных и около 120 коммерческих объектов. Жители Электростали не раз сообщали, что из-за плохой работы котельной в квартирах, школах, детсадах и поликлиниках очень холодно. В некоторых квартирах температура опустилась до 16 градусов.
В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с правоохранителями ситуацию с отоплением в городе и направил в Электросталь вице-губернатора Евгения Хромушина для контроля за ремонтом котельной. В городе создали оперативный штаб по ситуации с теплоснабжением.
В тот же день глава Электростали Инна Волкова сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации в городском округе из-за системной некачественной работы котельной «Восточная».
Хромушин пообещал, что нормальную подачу тепла в дома жителей микрорайона Восточный восстановят к вечеру вторника. Работы в котельной завершили в запланированный срок, и температура в квартирах начала подниматься.
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Лора Луганская