В Электростали в зоне работы проблемной котельной «Восточная» налаживают внутридомовые системы

Фото: МинЖКХ МО
Администрация Электростали продолжает контролировать ситуацию с частной котельной «Восточная» и с отоплением в городе. Все запланированные работы по врезке заводской бойлерной выполнены, сообщила глава городского округа Инна Волкова.
«Температура теплоносителя соответствует утверждённому графику и составляет +81°С. Силами управляющих компаний города проводится наладка внутридомовых систем. Содействие также оказывают работники управляющих компаний ООО «Западное», МБУ «ЭКК» и АО «Северное», – написала Волкова в своём телеграм-канале.По её словам, специалисты делают всё возможное для скорейшего решения вопроса. Однако на сетях происходят порывы.
«Они оперативно устраняются. Рабочие стараются выполнять ремонт без отключения жилого фонда от ресурса», – добавила глава муниципалитета.Она попросила жителей, в квартирах которых тепло не во всех комнатах, направлять заявки в диспетчерскую службу ЕДС ЖКХ «Восток» по телефону 8 (800) 775-00-60.
Котельная, которая находится в частных руках, обеспечивает теплом более 200 многоквартирных и свыше 70 индивидуальных домов, 20 социальных и около 120 коммерческих объектов. Жители Электростали не раз сообщали, что из-за плохой работы котельной в квартирах, школах, детсадах и поликлиниках очень холодно. В некоторых квартирах температура опустилась до 16 градусов.
В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с правоохранителями ситуацию с отоплением в городе и направил в Электросталь вице-губернатора Евгения Хромушина для контроля за ремонтом котельной. В городе создали оперативный штаб по ситуации с теплоснабжением.
В тот же день глава Электростали Инна Волкова сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации в городском округе из-за системной некачественной работы котельной «Восточная».
Хромушин пообещал, что нормальную подачу тепла в дома жителей микрорайона Восточный восстановят к вечеру вторника. Работы в котельной завершили в запланированный срок, и температура в квартирах начала подниматься.
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Лора Луганская