27 октября 2026, 17:26

Вице-мэр Таллинна Ярван: Эстония столкнулась с дефицитом битума

Фото: iStock/Zoff-photo

Эстония столкнулась с нехваткой битума для производства асфальта, лишившись двух поставщиков. Об этом заявил вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван, передает телерадиокомпания ERR.





По его словам, битум поступал в страну из Швеции и Литвы, однако шведский завод по неясным причинам решил прекратить поставки. В ответ литовская компания повысила цены, а позже на ее заводе произошла поломка. В результате Эстония столкнулась с нехваткой битума.

«В Эстонии закончился асфальт», — сказал Ярван.