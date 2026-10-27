В Эстонии закончился асфальт
Вице-мэр Таллинна Ярван: Эстония столкнулась с дефицитом битума
Эстония столкнулась с нехваткой битума для производства асфальта, лишившись двух поставщиков. Об этом заявил вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван, передает телерадиокомпания ERR.
По его словам, битум поступал в страну из Швеции и Литвы, однако шведский завод по неясным причинам решил прекратить поставки. В ответ литовская компания повысила цены, а позже на ее заводе произошла поломка. В результате Эстония столкнулась с нехваткой битума.
«В Эстонии закончился асфальт», — сказал Ярван.Также проблемы возникли в самом Таллинне, где планировались масштабные дорожные работы. Вице-мэр пояснил, что оба партнера города сообщили о недоступности асфальта из-за текущей ситуации на рынке.