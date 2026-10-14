В Эстонии хотят перекрыть резервный газопровод в Калининград

14 октября 2026, 22:29

Премьер Эстонии Михал хочет перекрыть резервный газопровод в Калининград

Фото: istockphoto/Chepko

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал намерен инициировать вывод из эксплуатации части газопровода, соединяющего Россию с Калининградской областью через страны Балтии. Об этом сообщает издание Eesti Ekspress.