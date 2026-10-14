В Эстонии хотят перекрыть резервный газопровод в Калининград
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал намерен инициировать вывод из эксплуатации части газопровода, соединяющего Россию с Калининградской областью через страны Балтии. Об этом сообщает издание Eesti Ekspress.
По данным газеты, речь идет о двух нитках газопровода протяженностью 22 километра, которые проходят через юго-восток Эстонии в Латвию, а оттуда через Литву в Калининградскую область. Инфраструктура принадлежит эстонской энергетической компании Elering. Москва использует этот маршрут в качестве резервного на случай выхода из строя прямого трубопровода через Литву или плавучего терминала в Калининграде.
Как отмечает издание, ни один из эстонских политиков, курировавших энергетическую сферу в последние годы, не был осведомленным о деталях, касающихся указанного газопровода. Согласно публикации, Михал планирует дать указание министру энергетики и окружающей среды Эркки Кельдо провести переговоры с Латвией, на территории которой расположен запорный клапан трубопровода, о прекращении его использования для транзита.
В настоящее время поставки газа в Калининград по этому маршруту не осуществляются: Таллин запретил импорт российского топлива осенью 2022 года. Тем не менее у Москвы сохраняется возможность резервировать пропускную способность газопровода.
В МИД России неоднократно заявляли, что страны Балтии прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к Москве. Президент Владимир Путин отмечал, что русофобия в этом регионе была задолго до начала специальной военной операции на Украине.
Читайте также: