Украинец вытер ноги об эстонский флаг и получил условный срок

19 октября 2026, 18:17

ERR: школьник с Украины осквернил эстонский флаг и получил условное наказание

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В Эстонии гражданин Украины получил условный срок за осквернение государственного флага. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.