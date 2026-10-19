Украинец вытер ноги об эстонский флаг и получил условный срок
В Эстонии гражданин Украины получил условный срок за осквернение государственного флага. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.
По данным издания, Вируский уездный суд признал 20-летнего украинца виновным в осквернении официального символа Эстонской Республики и приговорил его к двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Инцидент произошел 12 октября в актовом зале Нарвской школы для взрослых, где обучается молодой человек.
Согласно материалам дела, он снял со стойки государственный флаг Эстонии и вытер им свою обувь. Прибывшие по вызову полицейские задержали нарушителя на месте, по факту случившегося возбудили уголовное дело.
14 октября в рамках согласительного производства суд приговорил гражданина Украины к двум месяцам лишения свободы условно, засчитав в срок наказания два дня, проведенные под стражей в ходе предварительного следствия. Кроме того, суд обязал молодого человека выплатить государству 709 евро 50 центов в качестве процессуальных издержек, предоставив на уплату этой суммы один год.
Директор Нарвской школы для взрослых Станислав Немержицкий заявил, что учебному заведению предстоит провести дополнительную разъяснительную работу с учениками об отношении к стране проживания. По данным ERR, решение суда в законную силу еще не вступило.
Читайте также: