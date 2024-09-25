В Европе начнут отстрел волков из-за съеденного пони Урсулы фон дер Ляйен

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Страны Евросоюза проголосовали за то, чтобы изменить охранный статус волков, в некоторых регионах начнут отстрел животных. Об этом сообщает портал Euractiv.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала одним из инициаторов по вопросу отстрела волков. Она выступала за принятие данного решения еще в прошлом году.
По ее словам, немецкие волки стали проблемой для европейских пастухов. Она отметила, что хищники начали мигрировать в Люксембург.
Примечательно, что у главы ЕК есть личные причины поддерживать отстрел животных. В 2022 году волк забрался на территорию конюшни на северо-западе Германии растерзал и съел 30-летнюю пони по имени Долли, которая принадлежала фон дер Ляйен.
Отмечается, что зоозащитники выступают против отстрела волков. Согласно их мнению, домашний скот необходимо защищать при помощи заборов.
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По ее словам, немецкие волки стали проблемой для европейских пастухов. Она отметила, что хищники начали мигрировать в Люксембург.
Примечательно, что у главы ЕК есть личные причины поддерживать отстрел животных. В 2022 году волк забрался на территорию конюшни на северо-западе Германии растерзал и съел 30-летнюю пони по имени Долли, которая принадлежала фон дер Ляйен.
Отмечается, что зоозащитники выступают против отстрела волков. Согласно их мнению, домашний скот необходимо защищать при помощи заборов.
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Екатерина Коршунова