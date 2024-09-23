В России медведь напал на двух мужчин в дачном доме, оба скончались

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В Приморье в районе поселка Лучегорск на двух мужчин в дачном доме напал медведь. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального СУСК России.
Сообщается, что мужчины погибли. В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося. Отмечается, что погибшие были родственниками — отцом и сыном.
Минлесхоз пояснил, что на мужчин напал крупный взрослый бурый медведь. В связи со случившимся было выдано разрешение на отстрел. Сейчас предпринимаются меры для отлова хищника. Кроме того, стало известно, что за день до произошедшего медведь съел собаку, однако сообщено об этом не было.
Ранее руководитель управления Охотнадзора Магаданской области Елена Слободянюк сообщила, что в районе посёлка Верхний Сеймчан в Магаданской области медведь загрыз рыбака.
До этого на Сахалине медведь напал на дачницу, однако ее спас подоспевший сосед с лопатой. Уточняется, что инцидент произошел на окраине СНТ в районе станции Новодеревенская. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Минлесхоз пояснил, что на мужчин напал крупный взрослый бурый медведь. В связи со случившимся было выдано разрешение на отстрел. Сейчас предпринимаются меры для отлова хищника. Кроме того, стало известно, что за день до произошедшего медведь съел собаку, однако сообщено об этом не было.
Ранее руководитель управления Охотнадзора Магаданской области Елена Слободянюк сообщила, что в районе посёлка Верхний Сеймчан в Магаданской области медведь загрыз рыбака.
До этого на Сахалине медведь напал на дачницу, однако ее спас подоспевший сосед с лопатой. Уточняется, что инцидент произошел на окраине СНТ в районе станции Новодеревенская. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова