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В России медведь напал на двух мужчин в дачном доме, оба скончались

В Приморье медведь напал на двух мужчин в дачном доме, оба погибли
23 сентября 2024, 09:24
Фото: iStock/DrDjJanek

Фото: iStock/DrDjJanek

В Приморье в районе поселка Лучегорск на двух мужчин в дачном доме напал медведь. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального СУСК России.
Сообщается, что мужчины погибли. В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося. Отмечается, что погибшие были родственниками — отцом и сыном.

Минлесхоз пояснил, что на мужчин напал крупный взрослый бурый медведь. В связи со случившимся было выдано разрешение на отстрел. Сейчас предпринимаются меры для отлова хищника. Кроме того, стало известно, что за день до произошедшего медведь съел собаку, однако сообщено об этом не было.



Ранее руководитель управления Охотнадзора Магаданской области Елена Слободянюк сообщила, что в районе посёлка Верхний Сеймчан в Магаданской области медведь загрыз рыбака.

До этого на Сахалине медведь напал на дачницу, однако ее спас подоспевший сосед с лопатой. Уточняется, что инцидент произошел на окраине СНТ в районе станции Новодеревенская. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#следственный комитет
#погибшие
#инцидент
#мужчины
Москвич устроил нарколабораторию на даче в Подмосковье
23 сентября 2024, 09:27

Лабораторию по производству наркотика мефедрона обнаружили полицейские в доме в СНТ на территории городского округа Щёлково, организатора лаборатории — 38-летнего жителя Москвы — задержали, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В принадлежащем москвичу частном доме в садоводческом товариществе, расположенном рядом с деревней Новиково, были изъяты канистры с химическими жидкостями, респиратор, электронные весы, тарелка и кастрюля с порошкообразным веществом, а также оборудование, необходимое для производства наркотиков», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что порошок является мефедроном.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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#щёлково
#наркотики
#лаборатория
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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Рядом с подмосковной деревней Аксёново загорелся лес, поджигателя ищут
23 сентября 2024, 09:13

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар произошёл на территории Фрянвского участкового лесничества — в одном километре от деревни Аксёново городского округа Щёлково, огонь удалось потушить, в настоящее время ведётся поиск виновного в поджоге, сообщает пресс-служба Комлесхоза Московской области.
«Площадь пожара составила 0,02 гектара, заметить возгорание удалось с помощью системы видеомониторинга. В тушении приняли участие 12 лесных пожарных, было задействовано пять единиц техники. Борьба с огнём заняла два часа. Пожар был низовым и произошёл по вине человека, идёт работа по его выявлению», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что за нарушение правил безопасности, ставшее причиной лесного пожара, в регионе назначены крупные штрафы: для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Возможна также уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
#лесные пожары
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Появились новые сведения инцидента с отравлением семьи в Красноярском крае
Продукция в магазине под Красноярском, где отравились семья, была с нарушениями
23 сентября 2024, 08:44

Фото: istockphoto/sudok1

Продукция в магазин Красноярского края, где семья приобрела курицу и пельмени, поступала с нарушениями. Об этом информирует Управление Россельхознадзора по региону в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в селе Красная Сопка семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине. К сожалению, дети скончались в больнице. По данным регионального СК РФ, они умерли от токсического действия неустановленного вещества.

В сообщении отмечается, что по результатам анализа ФГИС «Меркурий» можно сделать вывод, что основной объем продукции поступал в магазин для реализации без ветеринарных сопроводительных документов и имел неизвестное происхождение.

Проведенный мониторинг показал, что за 2024 год был оформлен всего 41 ветеринарный сопроводительный документ на продукцию животного происхождения.

В ведомстве подчеркнули, что ветеринарные документы на пельмени, которые могла употребить семья, были оформлены лишь 23 сентября и охватывали шесть партий общей массой 21 килограмм. Продукция поступила от четырех различных производителей, среди которых есть известные компании из Алтайского края, Челябинской и Новосибирской областей.

Родители детей, которые скончались после отравления, вероятно, вызванного токсичным веществом в Красноярском крае, пришли в сознание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Новосибирске после дорожного конфликта во дворе дома произошла драка
23 сентября 2024, 07:54

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Новосибирске после дорожного конфликта во дворе дома произошла драка, проводится проверка. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по Новосибирской области.
Согласно кадрам, распространяемым в мессенджерах, конфликт, произошедший в прошлые выходные, затянул нескольких человек и перерос в драку с использованием палок, которыми были огорожены дворовые клумбы.

Сообщается, что на место происшествия выезжали правоохранительные органы, которые идентифицировали участников конфликта. От всех сторон были приняты заявления, организовано проведение проверки.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей. Дети скончались в больнице, а родители пришли в сознание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#проверки
#конфликт
#происшествия
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Вандала, разгромившего могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище, задержали
23 сентября 2024, 07:41

Фото: iStock/dragana991

Молодой человек разрушил могилу Александра Маслякова. Он выдернул крест, переместил фотографии и разбросал цветы. После этого вандал попытался скрыться на самокате, но был задержан. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
Сообщается, что охранникам удалось задержать нарушителя. Они вывели его с территории кладбища и дождались прибытия полиции. Затем он был доставлен в отделение.

Отмечается, что данный гражданин является жителем столицы, родился он в 2004 году. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Согласно предварительной информации, молодой человек был под воздействием запрещенных веществ. После допроса его направят на наркотическую экспертизу. На данный момент территория захоронения уже приведена в порядок.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в селе Красная Сопка семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей. Дети скончались в больнице, а родители пришли в сознание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#кладбища
#человек
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Родители детей, погибших после отравления в Красноярском крае, пришли в сознание
23 сентября 2024, 07:28

Фото: iStock/wutwhanfoto

Родители детей, которые скончались после отравления, вероятно, вызванного токсичным веществом в Красноярском крае, пришли в сознание. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СК РФ.
Напомним, что в Красноярском крае в селе Красная Сопка семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине. К сожалению, дети скончались в больнице. По данным регионального СК РФ, они умерли от токсического действия неустановленного вещества.

«Родители пришли в сознание, выезжаем допрашивать. Состояние стабильное, близкое к удовлетворительному», — сказали журналистам.

Сообщается, что следователи продолжают проводить следственные мероприятия. В рамках дела был допрошен фельдшер, родственники семьи, а также продавец и хозяин магазина. Помимо этого, были изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения.

В Красноярском крае умер четвертый ребенок, отравившийся неизвестным веществом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#родители
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#ск рф
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В Красноярском крае умер четвертый ребенок, отравившийся неизвестным веществом
23 сентября 2024, 07:14

Фото: iStock/sudok1

В Красноярском крае после ужина с курицей и пельменями скончался четвертый ребенок. Об этом проинформировал региональный СК РФ в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что семья, включая четверых детей в возрасте шести, одиннадцати, двенадцати и тринадцати лет, отравилась после ужина курицей и пельменями, купленными в местном магазине в селе Красная Сопка.

В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи начали проявляться симптомы пищевого отравления. Около 11 часов утра они обратились в больницу с жалобами на рвоту и тошноту. В результате у шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика ухудшилось состояние, они скончались в медицинском учреждении. Одиннадцатилетняя девочка, также умерла в воскресенье в больнице.

В публикации отмечается, что 12-летняя девочка скончалась 23 сентября в ночное время. Криминалисты и следователи продолжают проводить следственные мероприятия. Отмечается, что, предварительно, дети умерли от токсического действия неустановленного вещества.

Прокуратура назвала возможные причины гибели детей в Красноярском крае. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#симптомы
#девочка
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Десантники предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курской области
Минобороны: десантники ВС РФ предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курской области
23 сентября 2024, 06:09

Фото: istockphoto/zim286

Российские десантники не позволили Вооруженным силам Украины (ВСУ) проникнуть вглубь Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны РФ.
Бойцы подразделения «Север» на военной технике разгромили украинских солдат, нейтрализовав и уничтожив два танка и четыре боевые бронированные машины «Козак» в приграничных районах российской территории.

«Благодаря уверенным действиям артиллерии, операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и других подразделений десантники пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь нашей территории», – сообщается в заявлении ведомства.

Ранее командующий спецназом «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США ВСУ активизировали свою деятельность в Курской области.

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ВСУ атаковали белгородский город
Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали город Губкин
23 сентября 2024, 05:47

Фото: istock / Dmytro Sheremeta

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал город Губкин в Белгородской области. Об инциденте сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, никто из жителей города не пострадал. В результате удара БПЛА были повреждены 10 легковых автомобилей и окна трех жилых домов.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», – рассказал Гладков.

Ранее в Ростовской области были уничтожены три украинских беспилотника. Они были сбиты в районе города Каменск-Шахтинский. После падения обломков загорелись сухая трава и деревья, но никто не пострадал.

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