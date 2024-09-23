В России медведь напал на двух мужчин в дачном доме, оба скончались

Молодой человек разрушил могилу Александра Маслякова. Он выдернул крест, переместил фотографии и разбросал цветы. После этого вандал попытался скрыться на самокате, но был задержан. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.