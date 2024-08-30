«Тащил ребенка 200 метров»: волк-людоед растерзал мальчика в Индии

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В индийском штате Уттар-Прадеш волк-людоед напал 7-летнего мальчика, схватил за шею и утащил в поля. Об этом сообщает издание India Today. По словам матери ребенка, хищник ворвался в дом посреди ночи и набросился на ребенка.
«Я отчаянно пыталась его спасти, тянула волка за ноги, но все впустую», — приводят слова женщины.Волк протащил свою жертву до полей в 200 метрах от дома, где его смогли догнать местные жители, сбежавшиеся на отчаянные крики матери. Испугавшись большого количества людей, зверь бросил добычу и сбежал.
По данным издания, мальчик остался в живых. Он провел в больнице две недели, а на его лице, шее и голове остались шрамы после атаки свирепого хищника.
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