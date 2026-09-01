В Европе сделали «совершенно исключительную находку»

01 сентября 2026, 22:54

DR: Датчанин обнаружил в саду серебро викингов весом 18,5 килограмма

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Дании обнаружили крупнейшее в истории страны серебряное сокровище эпохи викингов. Уникальную находку сделал житель коммуны Ребильд во время строительства террасы на своем участке. Об этом сообщает датская телерадиокомпания DR.