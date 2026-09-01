В Европе сделали «совершенно исключительную находку»
В Дании обнаружили крупнейшее в истории страны серебряное сокровище эпохи викингов. Уникальную находку сделал житель коммуны Ребильд во время строительства террасы на своем участке. Об этом сообщает датская телерадиокомпания DR.
Общий вес найденных предметов и фрагментов превышает 18,5 килограмма. В коллекции насчитывается более 700 артефактов, включая серебряные слитки и около 47 монет (целых или в обломках). Для сравнения: предыдущий рекорд самой масштабной подобной находки в Дании составлял всего 6,5 килограмма.
Специалисты Исторического музея Северной Ютландии назвали клад «совершенно исключительным». По их словам, ценность сокровища не ограничивается весом — оно дает ученым уникальный материал для изучения маршрутов путешествий викингов, способов добычи серебра и особенностей их экономических отношений.
Особый интерес вызывают символы на слитках: среди них встречаются как христианские кресты, так и языческие молоты Тора, что отражает религиозное многообразие той эпохи. Находку уже признали значимым событием для археологии и истории Северной Европы.
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