В Коломне нашли клад с более чем 2,6 тыс. серебряных монет

27 августа 2026, 17:17

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Во время спасательных раскопок в историческом центре Коломны археологи обнаружили глиняный кувшин с более чем 2,6 тыс. серебряных монет XV века. Подмосковная экспедиция Института археологии РАН нашла клад перед строительными работами, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.





Монеты отчеканили во втором и третьем десятилетиях XV века. Специалисты считают коломенский клад крупнейшим известным монетным комплексом своего времени и ценным источником для изучения денежного обращения Великого княжества Московского первой четверти XV века.



Основу находки составляют монеты великих князей Василия I Дмитриевича и Василия II Васильевича Тёмного. Большинство из них выпустили на великокняжеском дворе. Это отражает особенности денежного обращения Коломны, которая в XIV–XV веках занимала второе место после Москвы среди городов княжества и принадлежала великому князю.



Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Кувшин с монетами пролежал в земле около 600 лет и сохранился целиком. По мнению нумизматов, владелец клада, вероятно, занимал высокое положение или имел значительное состояние — это мог быть служилый человек, городской чиновник или крупный торговец. Предварительно специалисты связывают появление клада с эпидемией чумы, которая прошла по русским землям в 1425–1427 годах.



«Спасательные раскопки, проведенные перед строительными работами, дали тысячи ценнейших экспонатов и позволят на фактической основе дополнить интереснейшую страницу истории Коломны. После завершения исследований клад, мы надеемся, займёт место в музейной экспозиции города, в котором был найден», — сказала руководитель Подмосковной экспедиции Института археологии РАН, кандидат исторических наук Ася Энговатова.